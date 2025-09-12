L'emozioni del calcio spagnolo per una sfida di assoluto cartello nella Serie B iberica. Ecco cosa fare per non perdersi nemmeno un minuto della partita

Michele Massa 12 settembre 2025 (modifica il 12 settembre 2025 | 16:16)

La Segunda Division torna in campo, tra i match di cartello c'è sicuramente quello tra Mirandes e La Coruna. Le due squadre separate da soli tre punti si trovano i due lati opposti della classifica. I padroni di casa cercano la continuità, mentre gli ospiti vogliono dare una svolta al proprio inizio di campionato.

Dove vedere Mirandes-La Coruna in diretta TV e in streaming LIVE — Scopriamo dove vedere il match tra Valladolid e Almeria in programma sabato 13 settembre alle ore 16:15. La partita sarà visibileGRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già registrati. Per non perdersi l'emozioni del match basterà cliccare sul link antecedente e godersi lo spettacolo del calcio spagnolo.

Il momento delle due squadre — Il Mirandés ha mostrato segni di inconsistenza nelle ultime partite, con un record di 2 vittorie e 3 sconfitte nelle ultime cinque gare. Le statistiche casalinghe evidenziano una difficoltà nel rendere al meglio al Municipal de Anduva, dove hanno ottenuto 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.

Il Deportivo La Coruna ha dimostrato una solidità notevole, non solo mantenendo l'imbattibilità, ma anche mostrando una buona capacità di segnare, con 6 gol fatti e solo 3 subiti. Negli ospiti occhi su Mulattieri, l'ex attaccante del Sassuolo si è trasferito pochi giorni fa in Spagna e questa dovrà essere per lui la stagione della consacrazione.

Le probabili formazioni di Mirandes-La Coruna — MIRANDES (5-3-2): Palomares, Hugo Novoa, Gutierrez, Postigo, Cordoba, Medrano; Cardero, Rafel Bauza, Halguera; Fernandez Varela.

LA CORUNA (3-4-1-2): German, Navarro, Miguel Loureiro, Barcia; Luismi Cruz, Villares, Patino, Escudero; Mario Soriano; Mulattieri, Hernandez.