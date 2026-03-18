Mirassol-Coritiba: probabili formazioni e streaming gratuito

Mirassol-Coritiba si gioca giovedì 19 marzo 2026 alle ore 00:00 allo Estádio Municipal José Maria de Campos Maia

Stefano Sorce 18 marzo 2026 (modifica il 18 marzo 2026 | 01:48)

All’Estádio Municipal José Maria de Campos Maia si gioca la sfida tra Mirassol-Coritiba, in programma giovedì 19 marzo 2026 alle ore 00:00 italiane, valida per il campionato brasiliano. Un confronto tra due squadre che stanno vivendo momenti diversi ma che puntano entrambe a dare continuità ai propri risultati.

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Il momento delle due squadre — Il Mirassol arriva alla partita dopo la sconfitta per 1-0 contro il Palmeiras, una gara in cui la squadra ha comunque mostrato buone trame di gioco e un maggiore possesso palla. Nelle ultime partite il rendimento è stato altalenante, con 3 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte nelle ultime dieci gare. Dal punto di vista offensivo, il Mirassol si dimostra una squadra capace di creare occasioni, con una media di 1.7 gol a partita.

Il Coritiba, invece, arriva in un momento positivo. La squadra ha vinto due partite consecutive, l’ultima per 1-0 contro il Remo, grazie al gol di Pedro Rocha. Nelle ultime sei gare ha ottenuto 3 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte, mostrando maggiore concretezza rispetto agli avversari.

Probabili formazioni di Mirassol-Coritiba — Il Mirassol dovrebbe schierarsi con il 4-2-3-1, con Walter tra i pali e la difesa composta da Igor Formiga, João Victor, Willian Machado e Reinaldo. In mediana agiranno Neto Moura e José Aldo, mentre sulla trequarti spazio a Negueba, Gabriel Pires e Alesson alle spalle dell’unica punta André Luis.

Il Coritiba dovrebbe rispondere con lo stesso sistema di gioco. In porta Pedro Rangel, con JP Chermont, Maicon, Jacy e Bruno Melo in difesa. A centrocampo agiranno Wallisson e Sebastián Gómez, mentre sulla trequarti spazio a Lucas Ronier, Josué e Breno Lopes alle spalle dell’attaccante Pedro Rocha.

Mirassol (4-2-3-1): Walter; Igor Formiga, João Victor, Willian Machado, Reinaldo; Neto Moura, José Aldo; Negueba, Gabriel Pires, Alesson; André Luis.

Coritiba (4-2-3-1): Pedro Rangel; JP Chermont, Maicon, Jacy, Bruno Melo; Wallisson, Sebastián Gómez; Lucas Ronier, Josué, Breno Lopes; Pedro Rocha.

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