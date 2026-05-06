Al Maião arriva una di quelle sfide che profumano di Copa Libertadores vera: pressione, classifica corta e novanta minuti che possono ribaltare tutto nel Gruppo G. Mirassol e LDU Quito si ritrovano faccia a faccia dopo il successo degli ecuadoregni all’andata, ma stavolta il copione promette di essere molto diverso. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI MIRASSOL-LDU QUITO CLICCA SU BET365.

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Il momento delle due squadre

Il Mirassol ci arriva col petto gonfio di fiducia. Due vittorie consecutive hanno riportato entusiasmo a una squadra che fino a poche settimane fa sembrava impantanata tra dubbi e risultati negativi. Il 2-1 rifilato al Corinthians in campionato ha dato ossigeno alla classifica e soprattutto convinzione mentale a un gruppo che adesso sente davvero di potersela giocare. La formazione di Rafael Guanaes ha finalmente trovato continuità. Dopo mesi complicati, il Maião è tornato a essere un fattore e il successo contro l’Always Ready in Libertadores ha acceso la scintilla. Contro il Corinthians si è visto un Mirassol più aggressivo, rapido nelle transizioni e molto più convinto negli ultimi metri. Carlos Eduardo e Edson Carioca stanno attraversando un momento positivo, mentre Shaylon continua a essere il cervello offensivo della squadra.

Dall’altra parte, la LDU Quito di Tiago Nunes vuole confermarsi squadra esperta e cinica. Gli ecuadoregni guidano il girone grazie alla differenza reti, ma il margine è sottilissimo. Basta un passo falso per ritrovarsi nel caos totale a due giornate dalla fine. La squadra ecuadoregna arriva in Brasile dopo il successo minimo contro il Guayaquil City. A decidere la sfida è stato ancora Deyverson, vecchia conoscenza del calcio brasiliano e attaccante che sa sempre come lasciare il segno nelle partite sporche. In campionato la LDU alterna prestazioni convincenti ad altre più opache, ma in Libertadores il rendimento cambia volto. La squadra di Tiago Nunes sa soffrire, abbassare i ritmi e colpire al momento giusto.

Le probabili formazioni di Mirassol-LDU Quito

Il Mirassol arriva alla sfida del Maião con qualche problema importante da gestire. Rafael Guanaes dovrà rinunciare allo squalificato João Victor, espulso nell’ultima gara di Copa Libertadores contro l’Always Ready, oltre ad Alesson, fermato dal giudice sportivo per somma di ammonizioni. Restano indisponibili anche Negueba e Igor Carius, entrambi ancora ai box per infortunio. Nonostante le assenze, il tecnico brasiliano dovrebbe confermare il 4-2-3-1 visto nelle ultime uscite. In porta spazio a Walter, protetto dalla linea difensiva composta da Formiga, Oliveira, Machado e Luís. In mezzo al campo agiranno Moura e Denílson, mentre sulla trequarti il peso creativo sarà affidato a Carlos Eduardo, Shaylon e Galeano. In avanti toccherà a Carioca guidare l’attacco.

Situazione decisamente più tranquilla invece per la LDU Quito. Tiago Nunes non dovrebbe avere particolari problemi di formazione e si prepara a schierare l’undici titolare migliore per una gara che potrebbe indirizzare il discorso qualificazione nel Gruppo G. Gli ecuadoregni dovrebbero confermare il 4-4-2, con Valle tra i pali e la coppia centrale Mina-Segovia a guidare la difesa. Sulle corsie spazio a Quintero e Leonel Quiñónez, mentre a centrocampo Villamil, Pretell e Cornejo avranno il compito di dare equilibrio e intensità. Davanti riflettori puntati su Deyverson, pronto a far coppia con Corozo nel reparto offensivo.

Mirassol: 4-2-3-1: Walter; Formiga, Oliveira, Machado, Luís; Moura, Denílson; Carlos Eduardo, Shaylon, Galeano; Carioca.

LDU Quito: 4-4-2: Valle; Quintero, Mina, Segovia, Quiñónez; Villamil, Pretell, Cornejo, Quiñónez; Corozo, Deyverson.

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