Mirassol-Vasco: dove vederla in streaming, diretta TV e analisi completa

Mirassol–Vasco da Gama si presenta come una sfida dai pesi specifici differenti. I padroni di casa arrivano con maggiore fiducia e organizzazione, mentre il Vasco è alla ricerca di una risposta dopo risultati negativi

Stefano Sorce 29 gennaio - 01:13

Il calendario della Serie A brasiliana propone subito un confronto significativo tra Mirassol-Vasco da Gama, in programma giovedì 29 gennaio alle ore 00:00. Due squadre che arrivano a questo incrocio con sensazioni molto diverse: da una parte un Mirassol reduce da prestazioni incoraggianti, dall’altra un Vasco chiamato a reagire dopo un periodo complicato, soprattutto lontano da casa.

Vuoi vedere Mirassol-Vasco da Gama in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui

Per non perderti nemmeno un minuto del match Mirassol-Vasco da Gama sarà sufficiente registrarsi su LOTTOMATICA

Dove vedere Mirassol-Vasco da Gama in diretta tv e streaming — Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire Mirassol-Vasco da Gama in streaming live. Dopo aver creato l’account ed effettuato un primo deposito di almeno 10 euro, l’incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

Il momento delle due squadre — Il Mirassol si presenta all’appuntamento con buone certezze. Il pareggio per 3-3 contro il Flamengo ha mostrato una squadra propositiva, capace di giocare con personalità e di creare occasioni con continuità. Il rendimento recente conferma una formazione organizzata, con buoni numeri in fase di possesso e una discreta efficacia offensiva, soprattutto nelle gare casalinghe.

Il Vasco da Gama, invece, arriva in una fase delicata. La pesante sconfitta per 5-0 contro l’Atlético Mineiro in campionato e il ko casalingo in Coppa del Brasile hanno evidenziato difficoltà sia sul piano difensivo sia nella produzione offensiva. La squadra fatica a trovare continuità e in trasferta tende a soffrire, concedendo troppo agli avversari.

Le probabili formazioni di Mirassol-Vasco — Il Mirassol dovrebbe schierarsi con un 4-2-3-1. Walter sarà il portiere titolare, protetto da una linea difensiva con João Victor e Willian Machado centrali. Sugli esterni agiranno Igor Formiga e Reinaldo. A centrocampo, Yuri Lara e José Aldo garantiranno equilibrio, mentre sulla trequarti Negueba, Eduardo e Alesson supporteranno Renato Marques come riferimento offensivo.

Il Vasco da Gama dovrebbe rispondere con lo stesso 4-2-3-1. Léo Jardim difenderà i pali, con Cuesta e Robert Renan a guidare la difesa centrale. A centrocampo, Cauan Barros e Thiago Mendes avranno compiti di filtro. Sulla trequarti spazio a Carlos Andrés Gómez, Philippe Coutinho e Nuno Moreira, alle spalle di GB.

Mirassol (4-2-3-1): Walter, Igor Formiga, João Victor, Willian Machado, Reinaldo, Yuri Lara, Jose Aldo, Negueba, Eduardo, Alesson, Renato Marques.

Vasco (4-2-3-1): Jardim, Rodríguez, Cuesta, Renan, Piton, Barros, Mendes, Gomez, Coutinho, Nuno Moreira, GB.

Vuoi vedere Mirassol-Vasco da Gama in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui

Per non perderti nemmeno un minuto del match Mirassol-Vasco da Gama sarà sufficiente registrarsi su LOTTOMATICA