MLS, Houston Dynamo-LA Galaxy: dove vedere la partita in diretta TV ed in streaming LIVE

La Major League Soccer propone nella notte di domenica 7 settembre 2025 alle ore 02:30 una sfida che potrebbe rivelarsi cruciale per la corsa salvezza: il Houston Dynamo ospita i Los Angeles Galaxy in un match dal peso specifico enorme per entrambe le formazioni. Il match sarà visibileGRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già registrati.
Lo streaming live
Il match tra Houston Dynamo-LA Galaxy in programma il 7 settembre alle ore 02.30, oltre che in diretta streaming su BET365, sarà visibile anche su AppleTv.
Il momento delle due squadre—
Gli Houston Dynamo arrivano all’appuntamento con un morale in crescita. Nelle ultime cinque partite hanno raccolto 1 vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte, ma il successo per 3-2 contro St. Louis City SC nell’ultimo turno ha dato nuova linfa. Il bilancio stagionale conta 37 gol segnati e 46 subiti: l’attacco riesce a produrre, ma la fase difensiva resta un punto debole. L’allenatore Ben Olsen dovrà mantenere alta la concentrazione dei suoi uomini per sfruttare il fattore campo.
I Galaxy vivono una stagione difficile, ma nelle ultime settimane ha mostrato qualche segnale di reazione: 3 vittorie e 2 sconfitte nelle ultime cinque partite, con il recente successo per 2-1 sull’Orlando City che ha portato un minimo di fiducia. I numeri, però, parlano chiaro: 32 gol fatti e 55 subiti, una fragilità difensiva che continua a pesare enormemente. La posizione in classifica, penultima con appena 19 punti, racconta la gravità della situazione.
Le probabili formazioni di Houston-LA Galaxy—
Mister Olsen dovrebbe schierare il consueto 4-2-3-1, con il ceco Lingr come punto di riferimento in avanti. Holmes, Ennali e McGlynn agiranno alle sue spalle. Dorsey ed Ortiz guideranno la difesa, davanti al portiere Bond.
I Los Angeles Galaxy si affideranno al talento di Marco Reus per portare a casa i tre punti. In avanti ci saranno anche l'uruguaiano Fagundez ed il ghanese Paintsil, oltre al giovane talento brasiliano Matheus Nascimento.
Houston Dynamo (4-2-3-1) : Bond; Bartlow, Dorsey, Ortiz, Andrade; Artur, Raines; Holmes, Ennali, McGlynn; Lingr. Allenatore: Olsen.
Los Angeles Galaxy (4-3-3) : Micovic; Garces, Cuevas, Aude, Joergensen; Cerrillo, Sanabria, Reus; Fagundez, Paintsil, Nascimento. Allenatore: Vanney.
