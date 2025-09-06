MLS, Houston Dynamo-LA Galaxy: dove vedere la partita in diretta TV ed in streaming LIVE

Il momento delle due squadre

Gli Houston Dynamo arrivano all’appuntamento con un morale in crescita. Nelle ultime cinque partite hanno raccolto 1 vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte, ma il successo per 3-2 contro St. Louis City SC nell’ultimo turno ha dato nuova linfa. Il bilancio stagionale conta 37 gol segnati e 46 subiti: l’attacco riesce a produrre, ma la fase difensiva resta un punto debole. L’allenatore Ben Olsen dovrà mantenere alta la concentrazione dei suoi uomini per sfruttare il fattore campo.