MLS, Minnesota-Seattle: dove vederla gratis in streaming

Minnesota United FC vs Seattle Sounders del 28 ottobre 2025 in MLS: analisi, stato di forma delle squadre e scopri inoltre dove vederla in streaming gratis su Bet365

Stefano Sorce 27 ottobre - 20:45

Il calendario della Major League Soccer propone una sfida di grande interesse alla Allianz Field, dove Minnesota United FC ospiterà i Seattle Sounders martedì 28 ottobre 2025 alle ore 02:00 italiane. Guarda ora Minnesota-Seattle GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365.

Il momento delle due squadre — Una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque gare sintetizzano le difficoltà del Minnesota. L’ultima uscita, persa 1-2 contro i Los Angeles Galaxy, ha messo in evidenza errori ricorrenti nella linea difensiva e una mancanza di incisività negli ultimi metri. La squadra deve ritrovare equilibrio e maggiore intensità per evitare di perdere ulteriore terreno. Il rendimento sotto porta rappresenta il tema più urgente: solo un gol nelle ultime due gare rende chiara la necessità di migliorare l’efficacia negli ultimi venti metri.

Tre vittorie, un pareggio e una sconfitta compongono un ruolino di marcia incoraggiante per la formazione di Brian Schmetzer. Il successo su New York City FC ha contribuito a consolidare morale e consapevolezza. Seattle dimostra maturità, organizzazione e continuità offensiva anche lontano dal Lumen Field. La squadra appare pronta a interpretare il match con la giusta attenzione ai dettagli. Pressione alta, transizioni veloci e due punte capaci di creare costanti linee di passaggio costituiscono i punti cardine del piano tattico.

Le probabili formazioni di Minnesota-Seattle — Minnesota (5-4-1): St.Clair, Hlongwane, Diaz, Duggam Romero, Markanich, Pereyra, Triantis, Trapp, Rosales, Lod. Allenatore: Ramsay.

Seattle (4-2-3-1): Frei, Kossa-Rienzi, Ragen, Roldan, Nouhou, Joao Paulo, Leyva, Ferreira, Rusnak, de La Vega, Morris. Allenatore: Schmetzer.