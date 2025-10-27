MLS, Minnesota-Seattle: dove vederla in streaming gratis e diretta TV

Scopri come seguire la gara Minnesota-Seattle in streaming gratis: su Bet365 la diretta tv live è accessibile in pochi passi

Michele Massa 27 ottobre 2025 (modifica il 27 ottobre 2025 | 12:05)

Nella nottata del 28 ottobre, alle ore 02.00 in MLS si torna in campo con la sfida tra Minnesota e Seattle. I padroni di casa alla ricerca di una svolta, mentre gli ospiti cercano ulteriori conferme.

Il momento delle due squadre — Il Minnesota United arriva a questa sfida con l’obiettivo di riscattarsi dopo un periodo complicato e una stagione al di sotto delle aspettative. Di fronte ci saranno i Seattle Sounders, in netta crescita e desiderosi di proseguire il loro momento positivo.

Sotto la guida del proprio tecnico, il Minnesota ha raccolto una sola vittoria nelle ultime cinque gare, a cui si aggiungono un pareggio e tre sconfitte. Un rendimento altalenante che ha acceso i riflettori sulla tenuta mentale e tattica della squadra, sollevando dubbi sulla sua capacità di competere ai vertici della Western Conference.

I Seattle Sounders di Brian Schmetzer, invece, stanno attraversando una fase decisamente più brillante: nelle ultime cinque partite hanno conquistato tre vittorie, un pareggio e una sola sconfitta. Il successo esterno contro il New York City FC ha ulteriormente consolidato la fiducia del gruppo, che si presenterà a questo incontro con il favore dei pronostici.

Nonostante l’ultimo confronto diretto si sia chiuso con la vittoria di Minnesota per 1-0, il bilancio complessivo pende nettamente dalla parte di Seattle: tre successi a due negli ultimi cinque incroci. Un dato che potrebbe pesare sul piano psicologico e rendere la sfida ancora più complessa per la formazione di casa.

Le probabili formazioni di Minnesota-Seattle — Formazioni interessanti per entrambe: Minnesota sceglie un solido 5-4-1, puntando su compattezza difensiva e ripartenze rapide con Yeboah unico riferimento offensivo. Seattle risponde con il consueto 4-2-3-1, più propositivo, affidandosi alla regia di Rusnak e alla velocità di Morris per colpire una retroguardia avversaria molto folta.

MINNESOTA (5-4-1): St. Clair; Hlongwane, Diaz, Duggan, Romero, Markanich; Pereyra, Triantis, Trapp, Rosales; Yeboah.

SEATTLE (4-2-3-1): Frei; Bell, Ragen, A. Roldan, Tolo; Paulo, Leyva; Ferreira, Rusnak, C. Roldan; Morris

