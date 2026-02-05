Modena-Sampdoria, diretta streaming live: dove vedere la gara di Serie B

Un crocevia della stagione quello tra gli uomini di Sottil ed i blucerchiati. La gara del Braglia può dire tanto: ecco dove seguire il match

Domenico Ciccarelli Redattore 5 febbraio 2026 (modifica il 5 febbraio 2026 | 19:48)

La sfida dell’Alberto Braglia può essere un vero è proprio crocevia. Il Modena, che all’andata vinse al Ferraris con la Sampdoria con un netto 2-0, deve cercare di blindare la zona playoff, mentre la formazione blucerchiata, dopo un periodo di crisi nera, sembra aver ritrovato uno spiraglio di luce. Chi avrà la meglio tra Andrea Sottil e Angelo Gregucci?

Per poter assistere alla diretta streaming ed in maniera gratuita di diverse discipline sportive, ci sono tre tre alternative:

Dove vedere Modena-Sampdoria in diretta TV e streaming gratis — Il duello tra Modena-Sampdoria, che andrà in scena sabato 7 febbraio alle 15:00, sarà trasmesso in diretta su DAZN, piattaforma esclusiva per la Serie B. La gara tra gli uomini di Andrea Sottil, ex della sfida, ed il club blucerchiato si potrà assistere su smart Tv, PC, smartphone o dispositivi come Chromecast. Inoltre, c'è anche l'alternativa di godersi il match su LaB Channel su Amazon Prime,

Il momento delle due squadre — Il Modena non gode di un ottimo stato di forma: la formazione di Andrea Sottil, dopo un inizio scoppiettante, ha abbastanza calato. Nelle ultime 10 giornate ha raccolto solo 9 punti, e se vuol restare nella zona playoff deve cambiare rotta. La Sampdoria, invece, sta vivendo una stagione tanto complessa ma, grazie all’ultima successo ottenuto al 94’ contro lo Spezia, sembra aver trovato nuovamente entusiasmo.

Modena-Sampdoria: le probabili formazioni — Il Modena dovrebbe scendere in campo con il consueto 3-5-2: Andrea Sottil è pronto a schierare il tandem offensivo composto da De Luca e Massolin. La Sampdoria risponde con il 3-4-2-1, e si affida alle qualità di Pafundi. Gregucci lancia in attacco Coda.

Modena (3-5-2): Chichizola; Tonoli, Nador, Nieling; Zanimacchia, Santoro, Gerli, Magnino, Zampano; Massolin, De Luca. All. Sottil.

Sampdoria (3-4-2-1): Martinelli; Hadzikadunic, Abildgaard, Riccio; Di Pardo, Conti, Henderson, Giordano; Pafundi, Cherubini, Coda. All. Gregucci.