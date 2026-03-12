Modena-Spezia, dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVE

La sfida è in programma alle ore 20:30 di venerdì 13 marzo allo stadio Alberto Braglia

Filippo Montoli 12 marzo 2026 (modifica il 12 marzo 2026 | 20:32)

Il nuovo turno di Serie B si apre con l’anticipo tra Modena e Spezia. La gara, valida per la trentesima giornata di campionato, è in programma venerdì 13 marzo alle ore 20:30 allo stadio Alberto Braglia. Le due squadre lottano per obiettivi completamente diversi, ma i tre punti sono fondamentali per entrambe. Ecco dove vedere Modena-Spezia in diretta tv e streaming.

Modena-Spezia, dove vedere la partita in diretta tv e streaming — La partita valida per la trentesima giornata di Serie B e in programma alle ore 20:30 di venerdì 13 marzo è visibile esclusivamente in streaming. La prima possibilità è tramite LaB Channel, canale esclusivo del campionato cadetto disponibile su Amazon Prime Video. La seconda è con Dazn. In questo caso, durante la sfida è attiva la FanZone per poter commentare in diretta le migliori azioni e partecipare a sondaggi.

Lo stato di forma delle due squadre — Il Modena, nonostante sia pienamente dentro la zona playoff, non sta vivendo un periodo particolarmente positivo. I canarini arrivano infatti da tre partite senza successi. Hanno perso con Padova (1-2) ed Entella (2-1), mentre hanno pareggiato con il Cesena (0-0). Prima, al contrario, avevano vinto tre gare consecutive. Per evitare di correre il rischio di far avvicinare le inseguitrici, la squadra di Sottil deve ritrovare quella forma.

Lo Spezia lotta per la salvezza e al momento si trova al terzultimo posto a pari merito con la Reggiana. Le ultime partite però hanno permesso ai liguri di uscire da una situazione molto pericolosa. La squadra di Donadoni ha infatti vinto due delle ultime quattro partite (contro Cesena 2-3 e Monza 4-2), pareggiato una con il Padova (2-2) e perso una con la Reggiana (0-1).

Le probabili formazioni — Sottil può sorridere, visto che per l'anticipo di Serie B ha fuori il solo Pyythia. Donadoni, invece, deve fare a meno di ben sei giocatori. Oltre ai noti Sarr e Zurkowski, a saltare la gara di venerdì sono anche Cassata, Vlahovic, Di Serio e Skjellerup. Le due squadre dovrebbero scendere in campo così:

MODENA (3-5-2): Chichizola; Tonoli, Adorni, Nieling; Zampano, Massolin, Gerli, Santoro, Zanimacchia; De Luca, Ambrosino.

Allenatore: Andrea Sottil.

SPEZIA (3-5-2): Radunovic; Ruggero, Hristov, Bonfanti; Sernicola, Comotto, Romano, Bandinelli, Aurelio; Valoti, Artistico.

Allenatore: Roberto Donadoni.