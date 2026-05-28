L'Aker Stadion si prepara ad accogliere una partita che potrebbe raccontare molto del futuro immediato di entrambe le squadre. Sabato 30 maggio alle ore 18:00 Molde e Sandefjord si sfideranno in una gara che mette in palio punti pesanti per la corsa alle posizioni europee dell'Eliteserien. I padroni di casa aprono ufficialmente il nuovo ciclo tecnico guidato da Sindre Tjelmeland, mentre gli ospiti cercano un'altra impresa contro una rivale che hanno battuto in tutte le ultime quattro sfide dirette. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI MOLDE-SANDEFJORD CLICCA SU BET365.

IL MATCH TRA MOLDE-SANDEFJORD SARA' VISIBILE ANCHE SU VINCITU', CLICCA PER VEDERE LA DIRETTA DELLA GARA

Gli utenti registrati su Bet365 potranno seguire il match tramite il servizio di streaming live disponibile direttamente sulla piattaforma. Una volta effettuato l’accesso al proprio account, basterà entrare nella sezione eventi live per avviare la visione da smartphone, tablet o desktop, con statistiche e aggiornamenti in tempo reale durante tutta la gara.

Momento delle due squadre

Il Molde arriva all'appuntamento dopo la sconfitta per 2-1 contro il Sarpsborg che ha rallentato la rincorsa alle prime posizioni della classifica. Nonostante il quinto posto attuale, il distacco dalla vetta resta significativo e la società ha deciso di inaugurare una nuova fase affidando la panchina a Sindre Tjelmeland. L'obiettivo è ritrovare continuità e riportare il club ai livelli che storicamente gli appartengono.

Il Sandefjord invece ha raccolto un solo punto nelle ultime due giornate, ma continua a mantenersi in una posizione di classifica più che tranquilla. Il pareggio ottenuto contro il Fredrikstad ha lasciato qualche rimpianto dopo il gol subito nei minuti di recupero, ma la squadra ha confermato di possedere una buona organizzazione e una notevole capacità di rendersi pericolosa in fase offensiva.

Probabili formazioni

Il Molde dovrebbe puntare sulla qualità tecnica del proprio centrocampo, con Hoff e Daehli chiamati a gestire ritmo e costruzione della manovra. Alle spalle di Gulbrandsen agiranno Hestad e Breivik, quest'ultimo già protagonista di una stagione molto positiva dal punto di vista realizzativo.

Ildovrebbe confermare il tridente offensivo che nelle ultime settimane ha dato segnali incoraggianti. Molto passerà dai movimenti di Moller, reduce da tre partite consecutive a segno, mentre Patoulidis e Alte avranno il compito di attaccare gli spazi e supportare la manovra offensiva.

Molde (4-2-3-1): Posiadala; Stenevik, Hansen, Risa, Linnes; Hoff, Daehli; Hestad, Breivik, Granaas; Gulbrandsen.

Hadaya; Pedersen, Lambrix, Smaljovic, Egeli; Melchior, Mork, Vester; Patoulidis, Moller, Alte.

PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI MOLDE-SANDEFJORD CLICCA SU BET365.

IL MATCH TRA MOLDE-SANDEFJORD SARA' VISIBILE ANCHE SU VINCITU', CLICCA PER VEDERE LA DIRETTA DELLA GARA