Monaco-Bologna live: streaming gratis e diretta TV del match di Eurolega

La 25sima giornata di Eurolega prosegue col programma del venerdì e con Monaco-Bologna a tenere alto l'interesse dei tifosi italiano. La gara del Gaston Medecin vede affrontarsi la sesta e l'undicesima in classifica. Palla a due il 30 gennaio alle ore 19,30.

In questo articolo ti spieghiamo i 3 modi che hai per vedere il match:

Monaco-Bologna, tutto quello che c'è da sapere sul match — Nonostante le due sconfitte consecutive sul gruppo, ultima delle quali 90-78 in trasferta contro il Real Madrid con nessun giocatore che ha raggiunto i 20 punti, il Monaco è sesto in classifica. Con un trend di 15 vittorie e 9 sconfitte i monegaschi sono sesti in classifica e quindi in questo momento in zona playoff.

Anche la Virtus è reduce da ko che hanno fatto momentaneamente uscire gli emiliani dalla zona play-in, ora a 11-13. Nell'ultimo turno la Virtus in casa 93-102 contro la Stella Rossa nonostante un Diouf top scorer di serata con 21 punti. Nel girone di andata a campi invertiti vittorie di Bologna 77-73.

I probabili quintetti di partenza di Monaco-Bologna — Monaco sul parquet con James playmaker, Okobo guardia,, Mirotic ala piccola, Diallo ala grande e Theis centro. Bologna risponde con Edwards in regia, Pajola guardia, Jallow e Alston ali con Diouf numero 5.

MONACO - James, Okobo,, Mirotic, Diallo, Theis. All. Spanoulis

VIRTUS BOLOGNA - Edwards, Pajola, Jallow, Alston, Diouf. All. Ivanovic