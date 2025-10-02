Monaco-Dubai, dove vedere la partita in diretta TV e in streaming LIVE

Il prossimo match del secondo turno di Eurolega tra Monaco e Dubai promette di essere una vera battaglia. L’appuntamento è fissato per il 3 ottobre alle ore 19:30, quando al Salle Gaston Medecin i monegaschi proveranno a riscattarsi dopo la falsa partenza, mentre gli emiratini cercheranno di confermare l’ottimo debutto. I finalisti della scorsa edizione hanno infatti inaspettatamente perso in casa contro lo Zalgiris, mentre Dubai, al suo primo storico impegno nel torneo, ha superato con sicurezza il Partizan. La domanda che tutti si pongono è se gli ospiti riusciranno a mantenere lo stesso livello anche in trasferta. Visto lo stile offensivo di entrambe le squadre, è lecito attendersi una partita ad alto punteggio. Con Bet365 puoi seguire Monaco-DubaiGRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.
Il momento delle due squadre
Qui Monaco—
Il Monaco arriva a questa sfida con risultati altalenanti nelle ultime uscite: tre vittorie e due sconfitte nelle ultime cinque partite. L’ultimo ko ha interrotto la serie positiva e confermato alcune difficoltà in fase offensiva, con meno di 86,5 punti realizzati in cinque gare consecutive. Il punto di forza resta la difesa casalinga. Contro lo Zalgiris, i monegaschi partivano da favoriti ma hanno deluso i propri tifosi cedendo 84-89. Il punteggio finale non deve trarre in inganno, perché la squadra è stata a lungo sotto di oltre dieci punti, riducendo lo svantaggio solo negli ultimi minuti. L’attacco ha dato segnali positivi, con Mike James sugli scudi (24 punti), ma la difesa si è rivelata troppo fragile sia nel pitturato che sul perimetro. Coach Spanoulis non sembra ancora essere riuscito a trasmettere completamente le sue idee ai nuovi arrivi: migliorare la compattezza nella propria metà campo sarà una priorità.
Qui Dubai—
Dubai, dal canto suo, si presenta con grande entusiasmo. La squadra degli Emirati Arabi Uniti ha dimostrato solidità in trasferta, superando gli 82,5 punti segnati in nove delle ultime dieci partite lontano da casa. La forma generale non è stata impeccabile (due vittorie e tre sconfitte negli ultimi cinque incontri), ma il successo ottenuto contro il Partizan ha ridato fiducia dopo tre ko consecutivi. Il collettivo esprime un gioco offensivo brillante, facendo spesso la differenza con i tiri da lunga distanza. Il debutto in Eurolega di Dubai è stato quindi memorabile: vittoria netta per 89-76 contro il Partizan. L’allenatore Jurica Golemac ha saputo bilanciare bene il gioco nonostante le assenze di Avramovic e Yaitsech, con Bertans protagonista assoluto da 20 punti (5/7 da tre). Anche Bacon si è messo in luce con 11 punti, dimostrando che la squadra può contare su diverse soluzioni offensive. In generale, il gruppo ha mostrato competitività e potenziale per essere una mina vagante del torneo.
I probabili quintetti base di Monaco-Dubai—
Monaco: James, Okobo, Mirotic, Theis, Diallo. Coach: Spanoulis.
Dubai: Musa, Wright, Kabengele, Bacon, Bertans. Coach: Golemac.
