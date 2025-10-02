Monaco-Dubai, dove vedere la partita in diretta TV e in streaming LIVE

Il Monaco arriva a questa sfida con risultati altalenanti nelle ultime uscite: tre vittorie e due sconfitte nelle ultime cinque partite. L’ultimo ko ha interrotto la serie positiva e confermato alcune difficoltà in fase offensiva, con meno di 86,5 punti realizzati in cinque gare consecutive. Il punto di forza resta la difesa casalinga. Contro lo Zalgiris , i monegaschi partivano da favoriti ma hanno deluso i propri tifosi cedendo 84-89. Il punteggio finale non deve trarre in inganno, perché la squadra è stata a lungo sotto di oltre dieci punti, riducendo lo svantaggio solo negli ultimi minuti. L’attacco ha dato segnali positivi, con Mike James sugli scudi (24 punti), ma la difesa si è rivelata troppo fragile sia nel pitturato che sul perimetro. Coach Spanoulis non sembra ancora essere riuscito a trasmettere completamente le sue idee ai nuovi arrivi: migliorare la compattezza nella propria metà campo sarà una priorità.

Qui Dubai

Dubai, dal canto suo, si presenta con grande entusiasmo. La squadra degli Emirati Arabi Uniti ha dimostrato solidità in trasferta, superando gli 82,5 punti segnati in nove delle ultime dieci partite lontano da casa. La forma generale non è stata impeccabile (due vittorie e tre sconfitte negli ultimi cinque incontri), ma il successo ottenuto contro il Partizan ha ridato fiducia dopo tre ko consecutivi. Il collettivo esprime un gioco offensivo brillante, facendo spesso la differenza con i tiri da lunga distanza. Il debutto in Eurolega di Dubai è stato quindi memorabile: vittoria netta per 89-76 contro il Partizan. L’allenatore Jurica Golemac ha saputo bilanciare bene il gioco nonostante le assenze di Avramovic e Yaitsech, con Bertans protagonista assoluto da 20 punti (5/7 da tre). Anche Bacon si è messo in luce con 11 punti, dimostrando che la squadra può contare su diverse soluzioni offensive. In generale, il gruppo ha mostrato competitività e potenziale per essere una mina vagante del torneo.