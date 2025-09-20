Monaco-Metz, streaming live e diretta tv: dove vedere la partita gratis

Il precedente diretto del 30 marzo 2024 parla chiaro: la squadra di casa si impose 5-2, evidenziando la fragilità difensiva degli ospiti contro la qualità offensiva dei biancorossi

Stefano Sorce 20 settembre - 15:29

Dopo la pesante battuta d’arresto in Champions League contro il Club Brugge (4-1), il Monaco torna a concentrarsi sul campionato affrontando il Metz. Domenica 21 settembre 2025, alle ore 15:00, lo Stade Louis II ospiterà la sfida della quinta giornata di Ligue 1 tra i biancorossi di Adolf Hutter e la squadra di Le Mignan. A dirigere l’incontro sarà Stephanie Frappart.

Il momento delle due squadre — Il Monaco occupa attualmente la terza posizione con 9 punti frutto di tre vittorie e una sola sconfitta, 8 gol realizzati e 5 subiti. Una partenza positiva, frenata però dal pesante passo falso europeo che potrebbe avere ripercussioni a livello mentale e fisico.

Decisamente opposto il momento del Metz: ultimo in classifica con appena un punto conquistato in quattro giornate, i granata hanno messo a referto 3 reti segnandone appena la metà di quelle incassate (8). L’ultimo impegno, il pareggio casalingo per 1-1 contro l’Angers, ha mostrato qualche segnale di crescita ma non ancora sufficiente per invertire la rotta.

Le probabili formazioni di Monaco-Metz — Il Monaco si presenta a questo appuntamento con qualche grattacapo legato all’infermeria: Hradecky, Golovin, Zakaria e Salisu non sono ancora al meglio e restano in dubbio fino all’ultimo. Nonostante ciò, mister Hutter sembra intenzionato a confermare il suo ormai classico 4-4-2, puntando sull’equilibrio tra solidità difensiva e qualità in fase offensiva.

Sul fronte opposto, il Metz deve rinunciare a Sané, fermato dal giudice sportivo, e segue con attenzione le condizioni di Mbaye e Mboula, entrambi alle prese con problemi fisici che rischiano di condizionarne l’impiego. Per l’occasione, l’allenatore Le Mignan dovrebbe optare per un 4-2-3-1 più coperto, nel tentativo di limitare la spinta e la qualità dei padroni di casa.

Monaco (4-4-2): Kohn; Venderson, Kehrer, Salisu, Ouattara; Akliouche, Bamba, Zakaria, Minamino; Biereth, Balogun. Allenatore: Hutter.

Metz (4-2-3-1): Fischer; Kouao, Gbamin, Yegbe, Touré; Stambouli, Traoré; Tsitaishvili, Hein, I. Sane; Diallo. Allenatore: Le Mignan.