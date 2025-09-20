[fncvideo id=28291 autoplay=true]
Lo streaming live
Monaco-Metz, streaming live e diretta tv: dove vedere la partita gratis
Dopo la pesante battuta d’arresto in Champions League contro il Club Brugge (4-1), il Monaco torna a concentrarsi sul campionato affrontando il Metz. Domenica 21 settembre 2025, alle ore 15:00, lo Stade Louis II ospiterà la sfida della quinta giornata di Ligue 1 tra i biancorossi di Adolf Hutter e la squadra di Le Mignan. A dirigere l’incontro sarà Stephanie Frappart.
Dove vedere Monaco-Metz in diretta TV e in streaming LIVE—
Scopriamo dove vedere il match Monaco-Metz, in programma domenica 21 settembre alle ore 17.00. Scopriamo dove vedere il match che sarà visibileGRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già registrati.
Il momento delle due squadre—
Il Monaco occupa attualmente la terza posizione con 9 punti frutto di tre vittorie e una sola sconfitta, 8 gol realizzati e 5 subiti. Una partenza positiva, frenata però dal pesante passo falso europeo che potrebbe avere ripercussioni a livello mentale e fisico.
Decisamente opposto il momento del Metz: ultimo in classifica con appena un punto conquistato in quattro giornate, i granata hanno messo a referto 3 reti segnandone appena la metà di quelle incassate (8). L’ultimo impegno, il pareggio casalingo per 1-1 contro l’Angers, ha mostrato qualche segnale di crescita ma non ancora sufficiente per invertire la rotta.
Le probabili formazioni di Monaco-Metz—
Il Monaco si presenta a questo appuntamento con qualche grattacapo legato all’infermeria: Hradecky, Golovin, Zakaria e Salisu non sono ancora al meglio e restano in dubbio fino all’ultimo. Nonostante ciò, mister Hutter sembra intenzionato a confermare il suo ormai classico 4-4-2, puntando sull’equilibrio tra solidità difensiva e qualità in fase offensiva.
Sul fronte opposto, il Metz deve rinunciare a Sané, fermato dal giudice sportivo, e segue con attenzione le condizioni di Mbaye e Mboula, entrambi alle prese con problemi fisici che rischiano di condizionarne l’impiego. Per l’occasione, l’allenatore Le Mignan dovrebbe optare per un 4-2-3-1 più coperto, nel tentativo di limitare la spinta e la qualità dei padroni di casa.
Monaco (4-4-2): Kohn; Venderson, Kehrer, Salisu, Ouattara; Akliouche, Bamba, Zakaria, Minamino; Biereth, Balogun. Allenatore: Hutter.
Metz (4-2-3-1): Fischer; Kouao, Gbamin, Yegbe, Touré; Stambouli, Traoré; Tsitaishvili, Hein, I. Sane; Diallo. Allenatore: Le Mignan.
