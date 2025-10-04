Monaco-Nizza: diretta TV e streaming LIVE del match

Si prospetta spettacolo nella domenica pomeriggio francese, Monaco-Nizza infiamma il weekend

Michele Massa 4 ottobre - 22:18

Il momento delle due squadre — La partita rappresenta la settima giornata della Ligue 1 e vedrà affrontarsi l'AS Monaco, attualmente quarto con 12 punti, e l'OGC Nizza, che occupa la dodicesima posizione con 7 punti. L'AS Monaco ha iniziato la stagione con grande slancio, collezionando quattro vittorie e due sconfitte, mentre l'OGC Nizza ha avuto difficoltà, con solo due vittorie e tre sconfitte. I monegaschi hanno un record perfetto in casa, avendo ottenuto il massimo dei punti disponibili, mentre i Nizzardi non sono riusciti a imporsi lontano dalle mura amiche.

Nelle ultime partite, l'AS Monaco ha confermato la sua forza offensiva, segnando 14 gol, anche se la difesa ha concesso 10 reti. Al contrario, l'OGC Nizza ha avuto problemi a segnare, con soli 7 gol realizzati e 10 subiti. A complicare ulteriormente la situazione per il Nizza c'è la recente sconfitta diretta contro il Monaco, che si è imposto 2-1. Alla luce della forma attuale, l'AS Monaco è da considerarsi favorito, ma il Nizza, sotto la guida dell'allenatore Franck Haise, cercherà di stupire e ribaltare i pronostici.

Le probabili formazioni di Monaco-Nizza — MONACO (4-4-2): Kohn; Diatta, Dier, Salisu, Henrique; Minamino, Teze, Coulibaly, Fati; Ilenikhena, Biereth. Allenatore: Hutter.

NIZZA (3-4-3): Diouf; Mendy, Bah, Oppong; Clauss, Vanhoutte, Sanson, Bard; Diop, Mofofi, Cho. Allenatore: Haise.