L'Eurolega entra nel vivo con il momento più intenso e avvincente della stagione. Con l'inizio dei quarti di finale, ogni partita diventa un'occasione unica da non perdere. Domani, alle 19:45 ci sarà Monaco-Olympiakos, Gara-3 che vede i greci in vantaggio sui francesi e che ora hanno il match point. Per scoprire come seguire la partita, continua a leggere l'articolo. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI MONACO-OLYMPIAKOS SU BET365

Dove vedere Monaco-Olympiakos in diretta TV ed in streaming LIVE

Gli utenti registrati su Bet365 avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live. Dopo aver creato l’account l’incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di BET365

Streaming Bet365

Come accedere allo streaming:

Registrati o accedi al tuo conto Bet365

Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa

Cerca Monaco-Olympiakos sul palinsesto live

Il momento delle due squadre

Il risultato con cui le squadre si presentano in Gara-3 è 2-0 per la compagine greca. L'Olympiakos infatti ha vinto il primo match con il risultato di 91-70 il 28 aprile; la seconda gara, invece, ha raccontato una partita ancora più squilibrata in favore dell'Olyampiakos, che ha terminato i tempi regolamentare con 30 punti di vantaggio (94-64). Mattatore del match è stato Vezenkov con 21 punti messi a referto, di cui 8 su 11 da due e 5-8 da tre. Una partita dominante, in cui nessuno è riuscito a contenerlo. Poco, pochissimo, invece per il Monaco, in cui il miglior punteggio lo ha registrato Kevarrius Hayes dalla panchina con 11 punti, 5-7 dal campo.

La sfida di domani, alle 19:45, sarà quindi importantissima per il destino delle due squadre in Eurolega. Un moto d'orgoglio del Monaco sposterebbe l'inerzia della serie in proprio favore, provando a strappare un pareggio che al momento sembra improbabile. L'Olympiakos, invece, favorito per la vittoria, potrebbe chiudere i quarti di finale con un netto 3-0 volando direttamente in semifinale.

I probabili quintetti di Monaco-Olympiakos

Monaco: Jaron Blossomgame, Alpha Diallo, Nemanja Nedovic, Mike James, Daniel Theis.

Olympiakos: Thomas Walkup, Aleksandar Vezenkov, Tyler Dorsey, Kostas Papanikolaou, Nikola Milutinov.

PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI MONACO-OLYMPIAKOS SU BET365