Michele Massa 30 ottobre 2025 (modifica il 31 ottobre 2025 | 16:28)

Nel venerdì di Halloween, c'è l'Eurolega con la sfida in programma il 31 ottobre alle ore 19:00 tra Monaco e Panathinaikos.

Il momento delle due squadre — Il Monaco affronterà un intrigante match contro il Panathinaikos in una partita che si preannuncia ricca di emozioni. Non si tratta semplicemente di una sfida qualsiasi, ma di un confronto cruciale per entrambe le squadre, che sono impegnate in una lotta serrata per un posto nella parte alta della classifica. Ogni vittoria potrebbe rivelarsi decisiva per le ambizioni di entrambe, con il Monaco che cercherà di sfruttare il fattore campo, mentre il Panathinaikos punterà a proseguire la sua striscia positiva dopo aver disputato una notevole gara precedente in Eurolega. Questo incontro si prefigura come un banco di prova fondamentale, e sarà interessante vedere quale delle due compagini riuscirà a continuare a vincere. Analizziamo più nel dettaglio l’incontro, esaminando i numeri e le statistiche che potrebbero fare la differenza.

L’analisi statistica delle precedenti partite ufficiali tra Monaco e Panathinaikos evidenzia un bilancio piuttosto equilibrato. Le due squadre si sono incontrate in totale 8 volte, con i padroni di casa che vantano 5 vittorie (inclusi i tempi supplementari) contro le 3 degli ospiti. Se guardiamo alle performance offensive, i padroni di casa segnano in media 81.63 punti a partita, mentre gli ospiti si fermano a 81.38 punti. La media complessiva dei punti per incontro è di 163, un dato che suggerisce una partita potenzialmente molto equilibrata dal punto di vista offensivo.

L'ultimo incontro risale al 03 aprile 2025, quando il Monaco ha ospitato il Panathinaikos sul proprio campo, ma la partita è terminata con una netta vittoria per gli ospiti, che si sono imposti con il punteggio di 76-88. Questo precedente aggiunge ulteriore intrigante al match odierno, con il Monaco che vorrà sicuramente rifarsi e cercare di invertire il trend negativo nelle sfide recenti contro il Panathinaikos.

