In occasione della 6ª giornata di Ligue 1, sabato 10 ottobre alle ore 20:45 si affrontano Monaco e Tolosa allo Stade Louis-II. I padroni di casa sono primi in classifica con 13 punti dopo cinque giornate, ancora imbattuti, mentre gli ospiti occupano il 13° posto con 5 punti. Il Monaco arriva dalla vittoria per 2-1 contro il Lens, mentre il Tolosa ha superato 3-2 il Le Havre nell'ultimo turno.VEDI MONACO-TOLOSA IN DIRETTA STREAMING SU BET365 Il Monaco ha raccolto quattro vittorie e un pareggio nelle prime cinque giornate, con appena tre gol subiti, mentre il Tolosa ha alternato due pareggi e due sconfitte alla vittoria ottenuta nell'ultima giornata. Per vedere i match live, suGoldbet trovi le partite disponibili in diretta, suLottomatica puoi consultare il programma del calcio live, mentreVincitù permette di accedere allo streaming di Monaco-Tolosa. Dove vedere Monaco-Tolosa in diretta TV e streaming La partita Monaco-Tolosa sarà trasmessa in diretta su Ligue 1+, la piattaforma che detiene i diritti per le gare del campionato francese nella stagione 2026/27. Il servizio è disponibile anche in Italia, dove Ligue 1+ permette di seguire tutte le 380 partite del campionato, anche attraverso OneFootball. Il calcio d'inizio è fissato per sabato 10 ottobre alle ore 20:45. Per seguire Monaco-Tolosa in streaming è necessario: scegliere l'operatore; accedere al proprio account oppure completare la registrazione; aprire la sezione dedicata agli eventi live; selezionare il calcio e la Ligue 1; cercare Monaco-Tolosa tra gli incontri in programma; verificare le condizioni del proprio abbonamento prima del calcio d'inizio. È consigliabile controllare la disponibilità della gara e il proprio piano di abbonamento prima delle 20:45, orario previsto per l'inizio della partita. Monaco-Tolosa: data, orario e informazioni sulla partita Partita: Monaco-Tolosa

Monaco-Tolosa Competizione: Ligue 1

Ligue 1 Giornata: 6ª

6ª Data: sabato 10 ottobre 2026

sabato 10 ottobre 2026 Orario: 20:45

20:45 Stadio: Stade Louis-II, Monaco

Stade Louis-II, Monaco Diretta TV: Ligue 1+

Ligue 1+ Streaming: Ligue 1+

Ligue 1+ Streaming verificato: Bet365, Goldbet, Lottomatica e Vincitù Il momento del Monaco Il Monaco si presenta alla sesta giornata da capolista imbattuto con 13 punti, dopo quattro vittorie e un pareggio. La squadra di Filipe Luis ha superato Le Havre, Marsiglia e PSG, pareggiato 1-1 a Strasburgo e infine battuto il Lens per 2-1 al Louis-II. Contro il Lens il Monaco è passato in vantaggio con Paris Brunner al 33', ha subito il pareggio di Udol nella ripresa e ha trovato il gol decisivo all'84' grazie all'autorete di Gradit. Il successo ha permesso ai monegaschi di arrivare alla pausa per le nazionali ancora imbattuti e in vetta alla classifica. Il rendimento difensivo rappresenta uno dei dati più significativi di questo avvio: appena tre gol subiti in cinque giornate. Al Louis-II il Monaco proverà quindi a mantenere il ritmo delle prime giornate, sfruttando soprattutto la qualità di Golovin e la pericolosità di Brunner e Abline in avanti. Il momento del Tolosa Il Tolosa occupa il 13° posto con 5 punti e arriva alla sfida dopo aver interrotto una serie di quattro partite senza vittorie. Nelle prime cinque giornate ha ottenuto due pareggi, due sconfitte e il successo per 3-2 contro il Le Havre, risultato che ha permesso alla squadra di Jens Askou di muovere nuovamente la classifica. Contro il Le Havre è stato Casper Tengstedt a decidere il momento centrale della partita, segnando due volte a inizio ripresa, prima della rete di Thomas Jorgensen al 79'. Gli ospiti hanno accorciato con Josh Maja e Ally Samatta, ma il Tolosa è riuscito a difendere il vantaggio fino al termine. La trasferta nel Principato rappresenta però un test decisamente più impegnativo. Il Tolosa dovrà soprattutto limitare la qualità del Monaco tra le linee e provare a sfruttare la velocità del proprio reparto offensivo per non lasciare l'iniziativa completamente ai padroni di casa. Le probabili formazioni di Monaco-Tolosa Il Monaco dovrebbe ripartire dal 4-4-2 utilizzato nell'ultima gara contro il Lens, con Hradecky in porta e Vanderson, Sané, Dier e Nazinho nella linea difensiva. Diop, Camara, Zakaria e Golovin comporranno il centrocampo, mentre Brunner e Abline formeranno il tandem offensivo. Il Tolosa dovrebbe invece confermare il 4-2-3-1 dell'ultima sfida contro il Le Havre. Restes sarà protetto da Messali, McKenzie, Koumbassa e Tapé, con Sigur e Cásseres davanti alla difesa. Tengstedt, Jorgensen e Azizi agiranno alle spalle di Russell-Rowe. Monaco (4-4-2): Hradecky; Vanderson, Sané, Dier, Nazinho; Diop, Camara, Zakaria, Golovin; Brunner, Abline. Allenatore: Filipe Luis. Tolosa (4-2-3-1): Restes; Messali, McKenzie, Koumbassa, Tapé; Sigur, Cásseres; Tengstedt, Jorgensen, Azizi; Russell-Rowe. Allenatore: Jens Askou.