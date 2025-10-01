Monaco-Zalgiris, dove vedere la partita in diretta TV ed in streaming LIVE

Negli ultimi cinque confronti diretti, i francesi hanno avuto la meglio in quattro occasioni, con medie realizzative sempre elevate. Gli ospiti hanno colto un solo successo, confermando le difficoltà nel contenere l’attacco francese

Stefano Sorce 1 ottobre - 00:04

Mercoledì 1 ottobre, alle ore 19,30, inizia la stagione di Eurolega 2025/26 anche per il Monaco che ospita lo Zalgiris Kaunas nella prima giornata. Entrambe le formazioni arrivano con grande entusiasmo: i padroni di casa puntano a ripetere (e migliorare) la cavalcata fino alla finale della scorsa edizione, mentre i lituani si presentano forti di una striscia positiva e con la volontà di sorprendere. Vi informiamo che, con Bet365, puoi seguire Monaco-ZalgirisGRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato.Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.

Sylvain Francisco, #3, posa durante il Media Day 2025/2026 dello Žalgiris Kaunas all’Arena Zalgirio il 22 settembre 2025 a Kaunas, Lituania. (Foto di Alius Koroliovas/Euroleague Basketball via Getty Images)

Il momento delle due squadre — Il Monaco continua a mostrare solidità e spettacolo. Nelle ultime cinque partite ha collezionato quattro vittorie e una sola sconfitta, con una media di 86 punti segnati. In casa, la squadra di Spanoulis è una vera garanzia: il totale oltre 163.5 punti è stato superato in sei delle ultime sette gare interne. Il mercato estivo ha ulteriormente rafforzato il roster: l’arrivo di Nikola Mirotic accanto a Mike James forma forse la coppia più pericolosa della competizione. Sono rimasti elementi chiave come Daniel Theis, mentre nuovi innesti del calibro di Kevarrius Hayes e Nemanja Nedovic garantiscono profondità. L’addio di Jordan Loyd è già stato dimenticato. Inoltre, il club ha alzato la Supercoppa di Francia, battendo Boulazac e Le Mans: un segnale chiaro della propria ambizione.

Lo Zalgiris arriva da cinque vittorie consecutive, segnando almeno 79 punti in ognuna delle ultime dodici trasferte. L’attacco lituano brilla grazie al gioco da tre punti e alla presenza sotto canestro, che consente di imporre ritmo e stile. Il salto di qualità in Eurolega, però, resta complicato: la squadra fatica ad entrare stabilmente tra le prime otto. L’estate non ha portato grandi rivoluzioni, ma alcuni innesti mirati: Nigel Williams-Goss, Moses Wright e Maodo Lo affiancheranno l’ex leader Sylvain Francisco. Tra le partenze, spiccano quelle di Smailagic, Dunston e Mitchell. L’obiettivo realistico appare il play-in, più che i playoff diretti.

Probabili quintetti di Monaco-Zalgiris — Monaco: Theis, Diallo, Mirotic, Okobo, James. Coach: Spanoulis

Zalgiris: Wright, Tubelis, Ulanovas, William-Goss, Francisco. Coach: Masiulis.