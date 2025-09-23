Monopoli-Altamura: dove vedere la Serie C in Diretta LIVE e in Streaming

Monopoli-Altamura, sesta giornata del Gruppo C di Serie C: info partita, probabili formazioni, dove vedere la gara in Tv e in Streaming

Vincenzo Bellino Redattore 23 settembre 2025 (modifica il 23 settembre 2025 | 19:07)

Allo Stadio Veneziani va in scena il derby pugliese Monopoli-Altamura, match valido per la sesta giornata del Gruppo C di Serie C. Padroni di casa protagonisti di un inizio di stagione incoraggiante e a caccia di un successo che gli permetterebbe di restare agganciati alle zone nobili della classifica. Ospiti in cerca di punti pesanti per uscire dalla zona rossa.

Monopoli-Altamura: dove vedere la Serie C in Diretta Tv e in Streaming Gratis — MONOPOLI ALTAMURA SERIE C DIRETTA LIVE STREAMING - Con Bet365 puoi seguire Monopoli-Altamura GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in maniera semplice e immediata. La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: ti basta creare un nuovo account tramite il link dedicato, versare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non solo a tutte le partite inserite nel vasto palinsesto di Bet365, ma anche a un pacchetto completo di statistiche aggiornate in tempo reale su squadre e calciatori, ideale per approfondire ogni dettaglio della sfida.

Un’occasione imperdibile per vivere il grande spettacolo della Serie C direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia. Registrati subito su Bet365, attiva il tuo conto e guarda gratis Monopoli-Altamura in diretta streaming. La partita, in programma mercoledì 24 settembre alle ore 20:45, sarà trasmessa anche su Sky Sport Calcio, Sky Sport (canale 251), Now e sulle rispettive app SkyGo e NowTv.

Qui Monopoli — Il Monopoli arriva all’appuntamento con fiducia e slancio, forte dei suoi 10 punti conquistati in cinque giornate. La squadra biancoverde ha mostrato solidità e carattere, con un rendimento equilibrato tra attacco e difesa. L’imbattibilità casalinga e il lavoro di mister Colombo hanno creato una formazione che sa farsi rispettare davanti al proprio pubblico.

Qui Altamura — Situazione più complicata per l’Altamura, che si presenta al match con appena 5 punti e una classifica da risalire. La squadra di Mangia fatica a trovare continuità e paga soprattutto le difficoltà in fase realizzativa. I biancorossi hanno bisogno di una scossa e questo derby rappresenta un’occasione preziosa per invertire la rotta.

Monopoli-Altamura, probabili formazioni — MONOPOLI (3-5-2): Vitale; Miceli, Angileri, Viteritti; Valenti, Scipioni, Battocchio, Bulevardi, Yabre; Yeboah, Vazquez. Allenatore: Alberto Colombo

TEAM ALTAMURA (3-4-2-1): Viola; Nicolao, Poli, Silletti; Nazzaro, Dipinto, Lepore, Grande; Rosafio, Curcio; Simone. Allenatore: Devis Mangia.