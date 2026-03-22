Lo streaming gratis della gara Monopoli-Benevento: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet

Carmine Panarella 22 marzo 2026 (modifica il 22 marzo 2026 | 09:16)

In Serie C nel Girone C va in scena una sfida affascinante tra una squadra in piena zona playoff e la capolista: Monopoli-Benevento, lunedì 23 marzo alle ore 20:30. Il Monopoli è ottavo con 47 punti e vuole consolidare la propria posizione, mentre il Benevento guida la classifica con 76 punti e punta a proseguire la sua marcia dominante.

Hai tre possibilità per guardare la diretta tv live della partita Monopoli-Benevento in streaming gratis:

Dove vedere Monopoli-Benevento in diretta TV e streaming LIVE — La partita è disponibile in diretta streaming su Sisal, Lottomatica e Goldbet. Con un conto attivo oppure effettuando una scommessa, è possibile accedere alla visione live senza costi aggiuntivi e seguire statistiche aggiornate in tempo reale durante l’incontro.

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Cercare Monopoli-Benevento nel palinsesto Live

Il momento delle due squadre — Il Monopoli, allenato da Alberto Colombo, si presenta con un 5-3-2 che punta su solidità difensiva e ripartenze rapide. A centrocampo Battocchio e Scipioni avranno il compito di gestire il gioco, mentre in attacco la coppia Fall-Longo cercherà di sfruttare ogni occasione. Con 47 punti, i pugliesi vogliono continuare a restare agganciati alla zona playoff.

Il Benevento, guidato da Antonio Floro Flores, risponde con un 3-4-3 offensivo. Manconi, Salvemini e Lamesta formeranno il tridente d’attacco, con l’obiettivo di mantenere alta la pressione e continuare a macinare punti. Con 76 punti, i campani vogliono difendere il primato e avvicinarsi sempre di più alla promozione.

Le probabili formazioni di Monopoli-Benevento — Ci si aspetta una gara intensa, con il Monopoli pronto a difendersi con ordine e colpire in contropiede, mentre il Benevento cercherà di imporre il proprio gioco e sfruttare la qualità del reparto offensivo.

Monopoli (5-3-2): Piana, Imputato, Angileri, Miceli, Viteritti, Valenti, Scipioni, Battocchio, Calcagni, Fall, Longo. Allenatore: Alberto Colombo

Benevento (3-4-3): Vannucchi, Ceresoli, Saio, Borghini, Ricci, Mehic, Maita, Pierozzi, Manconi, Salvemini, Lamesta. Allenatore: Antonio Floro Flores