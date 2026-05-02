Lunedì 9 marzo, alle ore 20:30, lo stadio Veneziani farà da cornice a un derby pugliese che pesa parecchio nella corsa ai playoff del Girone C di Serie C. Monopoli e Casarano si ritrovano una contro l’altra in un momento delicato della stagione, con punti importanti in palio e margini di errore sempre più ridotti. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI MONOPOLI-CASARANO CLICCA SU BET365

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Il momento delle due squadre

Il Monopoli arriva all’appuntamento con la necessità di reagire dopo la battuta d’arresto contro il Giugliano. La squadra di Colombo non può permettersi altri passi falsi se vuole restare agganciata al treno delle posizioni alte. L’obiettivo è chiaro: accorciare il distacco dalle zone nobili della classifica, anche approfittando delle difficoltà altrui.

Dall’altra parte c’è un Casarano che sta vivendo una fase decisamente più positiva. I rossazzurri stanno trovando continuità e si presentano con maggiore fiducia, trascinati da un reparto offensivo che sta facendo la differenza. Il pareggio contro il Siracusa ha confermato la solidità del gruppo, ma ora serve qualcosa in più per fare il salto di qualità.

Le probabili formazioni di Monopoli-Casarano

Il Monopoli dovrebbe schierarsi con un 3-5-2 in cui Albertazzi sarà tra i pali, protetto da una linea difensiva composta da Manzi, Bove e Ronco. Sulle corsie laterali agiranno Valenti e Antoni, mentre in mezzo al campo spazio a Battocchio, Greco e Fedel. In avanti la coppia sarà formata da Fall e Scipioni.

Il Casarano, invece, dovrebbe optare per un 3-4-3. In porta Bacchin, con Celiento, Bachini e Mercadante a comporre il terzetto difensivo. A centrocampo Gyamfi e Ferrara agiranno sulle fasce, con Logoluso e Cajazzo in posizione centrale. Il tridente offensivo vedrà protagonisti Chiricò, Cerbone e Grandolfo.

Monopoli (3-5-2): Albertazzi; Manzi, Bove, Ronco; Valenti, Battocchio, Greco, Fedel, Antoni; M. Fall, Scipioni.

Casarano (3-4-3): Bacchin; Celiento, Bachini, Mercadante; Gyamfi, Logoluso, Cajazzo, V. Ferrara; Chiricò, Cerbone, Grandolfo.

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