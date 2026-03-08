derbyderbyderby streaming Monopoli-Casarano, streaming della partita: dove vederla, diretta tv live gratis

La diretta streaming

Lo streaming gratis della gara di campionato Monopoli-Casarano: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet
Carmine Panarella
La Serie C col suo Girone C propone un match interessante tra Monopoli e Casarano, in programma lunedì 9 marzo alle ore 20:30. I padroni di casa sono ottavi con 44 punti e puntano a consolidare la posizione playoff, mentre il Casarano è nono a quota 40, deciso a rimanere in scia per un posto nella parte alta della classifica.

Hai tre possibilità per guardare la diretta tv live della partita Monopoli-Casarano in streaming gratis:

Dove vedere Monopoli-Casarano in diretta TV e streaming LIVE

La sfida sarà visibile senza costi aggiuntivi per gli utenti registrati su Sisal, Lottomatica e Goldbet. Attivando un conto o effettuando una scommessa, si ottiene l’accesso allo streaming della partita e a statistiche aggiornate in tempo reale su squadre e giocatori.

Per seguire lo streaming è sufficiente:

  • Registrarsi o accedere a Sisal, Lottomatica o Goldbet

  • Mantenere il conto attivo oppure effettuare una scommessa

  • Cercare Monopoli-Casarano nel palinsesto Live

    • Il momento delle due squadre

    Il Monopoli di Alberto Colombo si presenta con un 5-3-2 solido, con la difesa a cinque a garantire protezione in retroguardia e la coppia d’attacco Fall-Longo pronta a sfruttare ogni spazio. Il centrocampo, guidato da Valenti e Scipioni, sarà fondamentale per dettare ritmo e impostare le azioni offensive.

    Il Casarano, allenato da Vito Di Bari, risponde con un 3-4-3 aggressivo, volto a mettere pressione alta e ripartire rapidamente. Chiricò e Malcore saranno i principali terminali offensivi, supportati da D’Alena e Pinto sulle fasce.

    Le probabili formazioni di Monopoli-Casarano

    Il confronto promette equilibrio, con il Monopoli più guardingo e organizzato dietro e il Casarano pronto a sfruttare le ripartenze per sorprendere gli avversari.

    Monopoli (5-3-2): Piana, Imputato, Angileri, Miceli, Viteritti, Valenti, Scipioni, Battocchio, Calcagni, Fall, Longo. Allenatore: Alberto Colombo

    Casarano (3-4-3): Chiorra, Celiento, Lulic, Gega, Cajazzo, Logoluso, D'Alena, Pinto, Chiricò, Malcore, Ferrara. Allenatore: Vito Di Bari

