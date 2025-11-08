Monopoli-Casertana in diretta streaming gratis: dove vedere la partita

Monopoli-Casertana (9 novembre 2025, ore 17:30): analisi, formazioni e streaming gratis del match di Serie C

Stefano Sorce 8 novembre - 12:21

Domenica 9 novembre alle ore 17,30 il vento dell'Adriatico soffierà forte a Monopoli, dove i biancoverdi vogliono proseguire il loro ottimo cammino in un campionato che li vede protagonisti nella parte alta della classifica. Di fronte, una Casertana solida e orgogliosa, che non intende rallentare la propria corsa verso i playoff.

Il momento delle due squadre — Il Monopoli vive un periodo di forma brillante. Le tre vittorie nelle ultime cinque partite, culminate nel convincente 3-1 sul Casarano, hanno rilanciato la squadra di Alberto Colombo al quarto posto in classifica con 21 punti. I biancoverdi si sono distinti per compattezza difensiva (solo 13 reti subite) e capacità di colpire nei momenti decisivi. La spinta del pubblico del Veneziani, unita alla ritrovata fiducia offensiva, potrebbe essere la chiave per allungare la serie positiva. Colombo punterà ancora su un gruppo equilibrato, capace di alternare costruzione dal basso e ripartenze veloci.

La Casertana di Federico Coppitelli ha vissuto settimane più altalenanti. Due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque gare, con il 2-2 contro il Catania come ultimo risultato, raccontano di una squadra che alterna ottime trame di gioco a qualche disattenzione di troppo.I rossoblù, settimi con 18 punti, restano comunque in corsa per un posto d’élite, ma devono migliorare la fase difensiva: 16 reti incassate finora. Coppitelli punta su un centrocampo tecnico e su un attacco rapido, cercando maggiore concretezza sotto porta per tornare alla vittoria.

Le probabili formazioni di Monopoli-Casertana — Nel Monopoli, mister Alberto Colombo sembra intenzionato a confermare il suo collaudato 3-5-2, puntando sull’equilibrio e sulla solidità che hanno contraddistinto la squadra nelle ultime settimane. Tra i pali ci sarà Piana, ormai titolare fisso e garanzia di sicurezza. Davanti a lui il trio difensivo composto da Viteritti, Miceli e Angileri. Sulle corsie laterali agiranno Valenti e Scipioni, in mezzo al campo, la regia sarà affidata a Battocchio, giocatore di qualità e visione, affiancato da Calcagni e Imputato. In attacco, fiducia alla coppia Fall-Longo, un tandem che unisce fisicità e rapidità.

Dall’altra parte, la Casertana di Federico Coppitelli risponde con lo stesso modulo, un 3-5-2 che punta sull’equilibrio e sulla compattezza del gruppo. In porta spazio a De Lucia, leader silenzioso ma costante tra i pali. Il pacchetto arretrato sarà composto da Heinz, Rocchi e Bacchetti. Sulle fasce, Oukhadda e Toscano, mentre a centrocampo il motore della squadra ruoterà attorno a Leone, play dinamico e intelligente, sostenuto da Proia e Liotti. Davanti, Vano sarà il riferimento centrale, punto d’appoggio per la manovra e pericoloso in area, con Bentivegna al suo fianco.

Monopoli (3-5-2): Piana, Viteritti, Miceli, Angileri, Valenti, Scipioni, Battocchio, Calcagni, Imputato, Fall, Longo. Allenatore: Colombo.

Casertana (3-5-2): De Lucia, Heinz, Rocchi, Bacchetti, Oukhadda, Toscano, Leone, Proia, Liotti, Vano, Bentivegna. Allenatore: Coppitelli.

