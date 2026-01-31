Monopoli-Latina: dove vedere la partita in streaming gratis

Segui Monopoli-Latina in streaming e diretta TV gratis: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match

Michele Massa 31 gennaio 2026 (modifica il 1 febbraio 2026 | 05:44)

Domenica 1° febbraio 2026, alle ore 14:30, si terrà un match fondamentale per il campionato di Serie C Girone C, con la SS Monopoli 1966 che ospiterà il Latina.

Il momento delle due squadre — Entrambe le squadre sono determinate a raggiungere i propri obiettivi stagionali, e questa partita rappresenta un’importante occasione per guadagnare punti. Al momento, la SS Monopoli 1966 occupa il settimo posto con 34 punti, frutto di 9 vittorie, 7 pareggi e 7 sconfitte. I biancoverdi hanno alternato buone e meno buone prestazioni, con un bilancio casalingo di 4 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte, segnalando una certa difficoltà a trovare continuità davanti al proprio pubblico.

Dall'altra parte, il Latina è attualmente quattordicesimo con 26 punti, ottenuti grazie a 6 vittorie, 8 pareggi e 9 sconfitte. La squadra di Gennaro Volpe ha faticato in trasferta, raccogliendo solo 2 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte. Le statistiche mostrano un discreto divario tra reti segnate e subite: il Latina ha realizzato 18 gol e ne ha incassati 27, mentre la Monopoli ha segnato 26 gol, subendone altrettanti.

Il bilancio degli ultimi incontri diretti pende dalla parte della SS Monopoli 1966, che ha vinto l'ultima sfida per 1-0, confermando una leggera supremazia nei confronti del Latina: nelle ultime 5 partite tra le due squadre, la Monopoli ha conquistato 3 vittorie, senza pareggi, mentre il Latina ha vinto 2 volte.