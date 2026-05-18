Dove vedere Montevideo-Riestra in diretta tv e streaming gratis

La Copa Sudamericana entra nel vivo e tra le sfide più interessanti della quinta giornata della fase a gironi c’è quella tra Montevideo City Torque e Deportivo Riestra. Il match si giocherà nella notte tra il 19 e il 20 maggio all’Estadio Centenario di Montevideo e mette in palio punti pesantissimi per il futuro del Gruppo F. La formazione uruguaiana arriva all’appuntamento con la concreta possibilità di consolidare il primato del girone e avvicinarsi alla qualificazione alla fase successiva della competizione. Dall’altra parte, invece, il Deportivo Riestra è chiamato a reagire dopo un percorso europeo piuttosto complicato e ha bisogno di un risultato positivo per restare in corsa. Per scoprire come seguire la partita, continua a leggere l'articolo.

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Il momento delle due squadre

Il Montevideo City Torque sta vivendo una stagione europea abbastanza positiva. La squadra uruguaiana ha mostrato organizzazione, qualità nel palleggio e una buona capacità di gestire le partite più delicate. Nonostante la recente sconfitta contro il Nacional nel campionato uruguaiano, il Torque aveva costruito una serie convincente di risultati tra campionato e coppa, riuscendo anche a vincere gare complicate contro Palestino e Progreso. In Sudamericana la squadra ha dimostrato solidità difensiva e una certa efficacia sulle palle inattive, arma che potrebbe risultare decisiva anche contro il Riestra.

Il Deportivo Riestra, invece, continua ad alternare buone prestazioni a passaggi a vuoto. Gli argentini avevano trovato una vittoria importante proprio contro il Montevideo City Torque nella gara d’andata del girone, imponendosi per 2-1 davanti ai propri tifosi, ma nelle settimane successive hanno faticato a dare continuità ai risultati. La pesante sconfitta contro il Grêmio ha evidenziato diversi problemi difensivi, mentre in campionato la squadra ha mostrato qualche segnale di crescita soprattutto sul piano caratteriale.

Le probabili formazioni di Montevideo-Riestra

Il Montevideo City Torque dovrebbe affidarsi ancora al suo classico 4-3-3, puntando su ampiezza e aggressività offensiva. Attenzione soprattutto a Salomón Rodríguez, riferimento avanzato della squadra uruguaiana, e agli inserimenti dei difensori sui calci piazzati. Il Deportivo Riestra, invece, sembra orientato verso un assetto più prudente con la difesa a cinque. Gli argentini proveranno probabilmente ad abbassare i ritmi della partita e colpire in contropiede, facendo leva sull’esperienza di Herrera e sulla fisicità dei propri centrali difensivi.

Montevideo (4-3-3): Torgnascioli; Kagelmacher, Silvera, Romero, Silva; Montes, Siles, Kociubinski; Pizzichillo, Salomón Rodríguez, Da Silva Rivero. Allenatore: Román Cuello.

Deportivo Riestra (5-4-1): Arce; Goitia, Ramírez, Bracamonte, Miño, Randazzo; Monje, Smarra Vargas, Sayavedra, Obredor; Herrera. Allenatore: Gustavo Benítez.

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