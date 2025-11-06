Lo streaming gratis della gara Montpellier-Annecy: la partita del campionato francese in diretta tv live grazie a Bet365

Carmine Panarella 6 novembre 2025 (modifica il 6 novembre 2025 | 15:02)

La Ligue 2 propone un confronto importante per obiettivi diversi. Montpellier e Annecy si sfidano giovedì 7 novembre alle ore 20:00 in una gara che mette di fronte i padroni di casa, in piena corsa per la promozione, e gli ospiti, determinati a restare nella parte sinistra della classifica. Vuoi assistere alla partita? Puoi guardare gratuitamente Montpellier-Annecy in streaming live su Bet365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare, continua a leggere l’articolo.

La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non soltanto a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche alle statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, ideali per analizzare ogni aspetto dell'incontro.

Il momento delle due squadre — Il Montpellier si conferma tra le squadre più solide del torneo e punta a rafforzare la propria posizione in zona promozione. La formazione di Camara è quarta con 21 punti e può contare su un collettivo compatto e ben organizzato, trascinato dall’estro di Savanier.

L’Annecy, invece, si trova al decimo posto con 16 punti e continua a mantenere un buon equilibrio tra fase offensiva e difensiva. La squadra di Guyot proverà a sorprendere anche in trasferta, cercando di strappare un risultato positivo contro un avversario di livello superiore.

Le probabili formazioni di Montpellier-Annecy — Il Montpellier dovrebbe confermare il suo classico 4-2-3-1, puntando sulla qualità sulla trequarti e sulla spinta laterale, mentre l’Annecy dovrebbe riproporre il 4-1-4-1 con un assetto prudente ma pronto a colpire in contropiede.

Montpellier (4-2-3-1): Ngapandouetnbu, Davin, Omeragic, Laporte, Mbiayi, Junior, Chennahi, Orakpo, Savanier, Pays, Mendy. Allenatore: Zoumana Camara

Annecy (4-1-4-1): Escales, Koutoune, Kouadio, Veillon, Delphis, Kashi, Rowe, Pajot, Hbouch, Toure, Paris. Allenatore: Laurent Guyot

Non perdere l'occasione di seguire Montpellier-Annecy in diretta streaming gratis su Bet365.