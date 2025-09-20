Montpellier-Bastia: dove vedere la Ligue 2 in Diretta Tv e in Streaming Gratis

La squadra di casa si trova a metà classifica ma non convince per continuità. Nelle ultime cinque gare ha collezionato solo una vittoria , due pareggi e due sconfitte. Nell’ultima uscita contro il Guingamp è arrivata una sconfitta di misura (1-0) , nonostante un predominio territoriale e una percentuale maggiore, rispetto agli avversari, di possesso palla. Il vero limite resta la scarsa incisività offensiva: raramente il Montpellier riesce a segnare più di un gol a partita.

Qui Bastia

Il Bastia è in piena crisi e occupa al momento l'ultima posizione in classifica. Nelle ultime cinque partite non ha mai vinto, con un bilancio di tre sconfitte e due pareggi. L’ultima gara, persa 1-0 contro il Boulogne, ha confermato le difficoltà realizzative: nelle ultime uscite la media gol è scesa a 0,4 per match. Il Bastia proverà almeno a strappare un punto contro il Montpellier, puntando sulla compattezza difensiva.