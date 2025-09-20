Montpellier-Bastia: dove vedere la Ligue 2 in Diretta Tv e in Streaming Gratis

Montpellier-Bastia, una sfida di fondamentale importanza per entrambe le compagini, a caccia di un successo che potrebbe dare una spallata alla propria stagione, fin qui deludente. Il Montpellier vuole interrompere una serie di risultati altalenanti, mentre il Bastia proverà ad allontanarsi dai bassifondi della classifica.
Montpellier-Bastia, in programma sabato 20 settembre alle ore 14.
Qui Montpellier—
La squadra di casa si trova a metà classifica ma non convince per continuità. Nelle ultime cinque gare ha collezionato solo una vittoria, due pareggi e due sconfitte. Nell’ultima uscita contro il Guingamp è arrivata una sconfitta di misura (1-0), nonostante un predominio territoriale e una percentuale maggiore, rispetto agli avversari, di possesso palla. Il vero limite resta la scarsa incisività offensiva: raramente il Montpellier riesce a segnare più di un gol a partita.
Qui Bastia—
Il Bastia è in piena crisi e occupa al momento l'ultima posizione in classifica. Nelle ultime cinque partite non ha mai vinto, con un bilancio di tre sconfitte e due pareggi. L’ultima gara, persa 1-0 contro il Boulogne, ha confermato le difficoltà realizzative: nelle ultime uscite la media gol è scesa a 0,4 per match. Il Bastia proverà almeno a strappare un punto contro il Montpellier, puntando sulla compattezza difensiva.
Montpellier-Bastia, probabili formazioni—
MONTPELLIER (3-4-3): Ngapandouetnbu; Mincarelli, Julien, Laporte; El Hannach, Omeragic, Mouanga, Sainte-Luce; Mendy, Mbuku, Orakpo. Allenatore: Zoumana Camara
BASTIA (4-2-3-1): Placide; Bohnert, Roncaglia, Akueson, Ariss; Etoga, Ducrocq; Sebas, Vincent, Boutrah; Tomi. Allenatore: Benoît Tavenot
