La MLS entra in una fase della stagione in cui ogni partita inizia a pesare sempre di più anche dal punto di vista mentale. Sabato 16 maggio 2026 alle ore 22:30, il Montreal ospiterà Chicago Fire in una sfida che mette di fronte due squadre ancora alla ricerca di continuità ma con obiettivi molto chiari. Montréal vuole interrompere il recente dominio del Fire negli scontri diretti e ritrovare stabilità davanti al proprio pubblico, mentre Chicago arriva con entusiasmo crescente dopo le ultime prestazioni offensive molto convincenti. Il potenziale offensivo non manca da entrambe le parti e la sensazione è che possa venir fuori una partita intensa, veloce e ricca di occasioni. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI MONTREAL-CHICAGO CLICCA SU BET365.

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Il momento delle due squadre

Il Montreal continua a vivere una stagione estremamente altalenante. La squadra canadese alterna momenti offensivamente molto brillanti a blackout difensivi che spesso compromettono intere partite. Il recente 2-2 contro Portland ha confermato proprio questa doppia faccia: qualità e coraggio davanti, ma anche parecchie difficoltà nella protezione della propria area. Philippe Eullaffroy sta cercando di costruire una squadra aggressiva e verticale, capace di attaccare rapidamente gli spazi soprattutto grazie alla qualità di Carmona e alla presenza fisica di Daniel Rios. Molto importante anche il contributo di Prince Osei Owusu, miglior marcatore della squadra e riferimento continuo negli ultimi metri. Il problema principale del Montreal resta però la continuità difensiva. La squadra concede spesso troppo quando perde equilibrio e soffre particolarmente gli avversari che riescono a muovere velocemente il pallone sulle corsie laterali.

Il Chicago Fire arriva invece con sensazioni decisamente migliori. La vittoria esterna contro D.C. United ha confermato il buon momento offensivo della squadra di Gregg Berhalter, capace di segnare con continuità e di creare un alto numero di occasioni praticamente in ogni partita. Hugo Cuypers sta vivendo una stagione molto importante sotto porta, mentre Zinckernagel e Jonathan Bamba garantiscono qualità tecnica e accelerazioni continue sugli esterni. Anche Robin Lod si sta rivelando fondamentale nella gestione dei tempi offensivi e negli inserimenti senza palla. La sensazione è che il Chicago possa provare a prendere il controllo del possesso sin dai primi minuti, mentre Montréal cercherà di colpire soprattutto nelle transizioni rapide e nelle situazioni di campo aperto.

Le probabili formazioni di Montreal-Chicago

Il Montreal dovrebbe schierarsi con un 4-3-3 molto offensivo. Piette e Loturi avranno il compito di proteggere il centrocampo e accompagnare la costruzione, mentre Longstaff agirà da raccordo tra mediana e attacco. Davanti spazio alla velocità di Carmona e ai movimenti centrali di Daniel Rios.

Il Chicago Fire dovrebbe invece confermare il proprio tridente tecnico e mobile. Zinckernagel e Jonathan Bamba agiranno ai lati di Cuypers cercando continuamente l’uno contro uno, mentre Robin Lod sarà chiamato a gestire creatività e ritmo offensivo tra le linee.

Montreal (4-3-3): Thomas Gillier; Dagur Dan Thórhallsson, Jalen Neal, Brayan Vera, Luca Petrasso; Samuel Piette, Victor Loturi, Matthew Longstaff; Noah Streit, Daniel Rios, Wikelman Carmona.

Chicago Fire (4-3-3): Chris Brady; Jonathan Dean, Jack Elliott, Mbekezeli Mbokazi, Andrew Gutman; Mauricio Pineda, Djé D'Avilla, Robin Lod; Philip Zinckernagel, Hugo Cuypers, Jonathan Bamba.

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