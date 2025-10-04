Montreal Impact-Nashville, 33° turno di regular season della MLS: info partita, probabili formazioni, diretta TV e streaming gratis

Vincenzo Bellino Redattore 4 ottobre 2025 (modifica il 4 ottobre 2025 | 19:47)

La Major League Soccer entra nel vivo con la sfida tra Montreal Impact e Nashville, in programma sabato 4 ottobre 2025 alle ore 20:30. Una sfida fondamentale per gli ospiti, a caccia di un successo per blindare la qualificazione alla fase successiva alla regular season, ma non per i padroni di casa, ormai ampiamente fuori dalla corsa playoff. Vuoi vivere l’atmosfera della MLS come se fossi sugli spalti? Con Bet365 puoi seguire Montreal Impact-NashvilleGRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per capire come poter usufruire di questo servizio continua a leggere l'articolo.

Dove vedere Montreal Impact-Nashville in diretta TV e in streaming LIVE — La diretta è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo conto tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 5 euro, consente di accedere non solo a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un pacchetto completo di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, ideale per approfondire ogni aspetto dell’incontro. Si tratta di un’opportunità per seguire la grande sfida della MLS comodamente dal proprio dispositivo, ovunque ci si trovi. Con l’attivazione del conto Bet365 è quindi possibile guardare gratuitamente Montreal Impact-Nashville in diretta live. La partita sarà visibile anche su Apple Tv.

Qui Montreal Impact — Il cammino dei canadesi è stato un saliscendi tormentato, con più ombre che luci. Con appena 27 punti e una posizione traballante in classifica, il club di Donadel ha mostrato fragilità difensive evidenti (56 reti subite) e un attacco troppo sterile per ribaltare le partite. Il rendimento casalingo? Deludente: soltanto 2 vittorie davanti al proprio pubblico. Nelle ultime cinque uscite la squadra ha provato a rialzarsi con 2 vittorie, ma la costanza manca e il morale resta altalenante.

Qui Nashville — Dall’altra parte troviamo una squadra in piena fiducia. Con 53 punti già in tasca e un posto playoff ben difeso, il gruppo di Callaghan si presenta con numeri solidi: 55 gol segnati, solo 39 incassati. In trasferta non sempre impeccabili, ma la tendenza recente parla chiaro: 3 vittorie nelle ultime 5 partite, compreso un successo pesante contro Austin. Nashville si è costruita una reputazione da rivale difficile da affrontare, grazie a un mix di compattezza difensiva e capacità di colpire al momento giusto.

Montreal Impact-Nashville, probabili formazioni — MONTREAL IMPACT (4-2-3-1): Gillier, Hidalgo, Craig, Neal, Guboglo, Longstaff, Loturi, Sealy, Escobar, Herbers, Osei Owusu. Allenatore: Marco Donadel

NASHVILLE (4-4-2): Willis, Najar, Palacios, Maher, Lovitz, Shaffelburg, Yazbek, Tagseth, Muyl, Mukhtar, Surridge. Allenatore: B.J. Callaghan