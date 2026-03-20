Senza dubbi il big match del nuovo turno di Serie B è quello tra Monza e Venezia. La gara è in programma sabato 21 marzo alle ore 17:15all'U-Power Stadium ed è valida per la trentaduesima giornata di campionato. I veneti guidano la classifica con 67 punti, seguiti dai brianzoli a quota 64. Per i padroni di casa è l'occasione di agganciare gli avversari in vetta. Per gli ospiti è la possibilità di allungare ulteriormente. Ecco dove vedere Monza-Venezia in diretta tv e streaming.
SERIE B
Monza-Venezia, dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVE
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Monza-Venezia, dove vedere la partita in diretta tv e streaming—
La partita valida per la trentaduesima giornata di Serie B e in programma alle ore 17:15 di sabato 21 marzo è visibile esclusivamente in streaming. La prima possibilità è tramite LaB Channel, canale esclusivo del campionato cadetto disponibile su Amazon Prime Video. La seconda è con Dazn. In questo caso, durante la sfida è attiva la FanZone per poter commentare in diretta le migliori azioni e partecipare a sondaggi.
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Lo stato di forma delle due squadre—
Il Monza ha perso la testa della classifica proprio nelle ultime giornate di campionato. La sconfitta con lo Spezia per 4-2 e il pareggio con la Reggiana per 0-0 al momento costano caro a Paolo Bianco. Oltre a queste due uscite, la squadra brianzola è comunque in buona forma, avendo vinto le altre cinque partite delle ultime sette. Tra i risultati più eclatanti è da segnalare il 3-0 contro il Palermo.
Il Venezia arriva da sette risultati utili consecutivi. La squadra di Giovanni Stroppa ha raccolto tre punti contro Cesena (0-4), Pescara (3-2), Avellino (4-0), Reggiana (2-0) e Padova (3-1). Ha invece pareggiato contro il Sudtirol per 1-1 e contro la Sampdoria per 0-0. Quello dei veneti è un 2026 da urlo. I pareggi con i tirolesi e i liguri e la sconfitta con il Modena per 0-2 sono le uniche non vittorie in Serie B dall'inizio del nuovo anno.
Le probabili formazioni—
Paolo Bianco deve fare a meno per il big match del solo Antov. Un solo assente anche per Giovanni Stroppa, che non potrà contare su Duncan. Le due squadre dovrebbero scendere in campo così:
MONZA (3-4-2-1): Thiam, Ravanelli, Delli Carri, Carboni, Bakoune, Colombo, Pessina, Azzi, Hernani, Mota Carvalho, Cutrone. Allenatore: Paolo Bianco.
VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Schingtienne, Svoboda, Sverko; Hainaut, Busio, Kike Perez, Doumbia, Haps; Yeboah, Lauberbach. Allenatore: Giovanni Stroppa.
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