Motherwell-Rangers: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Premiership su Sisal, GoldBet e Lottomatica

Vincenzo Bellino Redattore 11 febbraio 2026 (modifica il 11 febbraio 2026 | 01:34)

Motherwell–Rangers è uno dei match più pesanti del turno infrasettimanale di Premiership scozzese, con punti che possono incidere in modo diretto sulla corsa alle prime posizioni. La sfida del Fir Park arriva in un momento chiave della stagione, con le squadre di vertice chiamate a rispondere dopo gli impegni di coppa e con la classifica che inizia a delineare gerarchie e pressioni.

Qui Rangers — I Rangers si presentano all’appuntamento con un rendimento recente molto solido in campionato: lunga serie positiva, tanti punti raccolti nelle ultime giornate e una produzione offensiva in crescita, come dimostrato anche dal largo successo in coppa nel weekend.

La squadra di Danny Rohl è ancora in fase di evoluzione dopo il cambio di guida tecnica, ma i segnali sono incoraggianti: struttura più chiara, maggiore continuità e capacità di portare a casa risultati anche ruotando gli uomini.

Qui Motherwell — Il Motherwell arriva però con numeri interni di grande rispetto e con una classifica che lo tiene stabilmente nelle zone alte. La formazione guidata da Jens Berthel Askou ha raccolto molti punti nelle ultime settimane, perdendo raramente e mostrando un calcio ordinato e fluido nella circolazione. In casa la solidità difensiva è stata il marchio di fabbrica, con una lunga serie di partite senza subire gol che ha costruito fiducia e identità.

Motherwell-Rangers, probabili formazioni — Motherwell (4-2-3-1): Ward, Sparrow, McGinn, O'Donnell, Longelo, Priestman Fadinger, Said, Slattery, Just, Maswanhise.

Rangers (4-2-3-1): Butland, Tavernier, Souttar, Djiga, Meghoma, Raskin, Diomande, Gassama, Thelo Aasgaard, Moore, Miovski.

