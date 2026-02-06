Munster-Bochum: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della 2.Bundesliga su Sisal, GoldBet e Lottomatica

Vincenzo Bellino Redattore 6 febbraio - 16:00

Appuntamento di 2. Bundesliga al LVM-Preussenstadion con il confronto tra Preussen Münster e Bochum, fischio d’inizio alle 18:30. È una sfida che può cambiare gli equilibri di metà classifica: i padroni di casa cercano punti pesanti per allontanarsi dalla zona calda, mentre gli ospiti vogliono dare continuità al loro percorso e restare agganciati al gruppo di testa.

Hai tre alternative per guardare in streaming gratis Munster-Bochum:

Munster-Bochum: dove vedere la 2.Bundesliga in Streaming e in Tv — MUNSTER BOCHUM 2.BUNDESLIGA DIRETTA TV STREAMING GRATIS LIVE - La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Sisal, GoldBet e Lottomatica: aprendo un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 10 euro, potrai accedere a tutti i match del palinsesto, oltre a dati e statistiche in tempo reale su squadre e giocatori. Con l’attivazione del conto, è possibile guardare la sfida di Munster-Bochum in Diretta Live comodamente da casa o dal proprio dispositivo mobile, ovunque ci si trovi.

Qui Munster — Il Münster sta vivendo una fase a corrente alternata: pochi successi recenti ma diverse partite combattute fino all’ultimo. La squadra produce gioco a tratti, però fatica a trasformare le occasioni con continuità. In casa il rendimento è stato discreto più che brillante, con diversi pareggi e partite spesso decise da dettagli. Il dato interessante è la capacità di restare in partita anche contro avversari meglio posizionati — segnale di struttura e resilienza.

Qui Bochum — Il Bochum si presenta con numeri più solidi nelle ultime settimane e con una classifica leggermente più rassicurante. La vittoria più recente ha confermato la crescita del reparto offensivo, capace di colpire con più uomini. Lontano dal proprio stadio, però, l’andamento resta incostante: prestazioni buone alternate a passaggi a vuoto difensivi. Resta comunque una squadra con maggiore profondità e con individualità in grado di spostare il risultato nei momenti chiave.

Munster-Bochum, probabili formazioni — Munster (4-1-2-1-2): Schenk, ter Horst, Jaeckel, Paetow, Kirkeskov, Benger, Sertdemir, Hendrix, Meier, Amenyido, Rondic

Bochum (4-2-3-1): Horn, Morgalla, Loosli, Strompf, Wittek, Lenz, Onyeka, Miyoshi, Marshall, Holtmann, Hofmann.

