La sfida dei quarti di finale dei playoff della Liga ACB tra Murcia e Barcellona si gioca martedì 2 giugno alle ore 19:00. Un confronto molto atteso tra una delle squadre rivelazione della stagione e una delle corazzate del basket europeo, con in palio l’accesso alle semifinali. PER VEDERE TUTTO LO SPORT IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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Il Murcia arriva a questo appuntamento con grande entusiasmo e senza particolari pressioni. La formazione spagnola proverà a giocare con intensità e ritmo, cercando di sorprendere un avversario sulla carta più attrezzato.

Il Barcellona, invece, si presenta con grande esperienza e profondità di roster. La squadra blaugrana è abituata a questo tipo di partite e punterà su qualità, organizzazione e gestione dei momenti chiave per indirizzare la serie.

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Il momento delle due squadre

Il

cercherà di giocare con energia e intensità, puntando sul fattore campo e sull’entusiasmo per restare competitivo.

Il Barcellona proverà invece a controllare il ritmo della gara con esperienza, qualità e profondità del roster.

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