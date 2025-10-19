Nancy-Amiens in diretta streaming gratis: dove vedere la partita

Guarda Nancy-Amiens in diretta streaming gratis su Bet365: probabili formazioni, analisi e dove vedere la gara di Ligue 2

Stefano Sorce 19 ottobre - 17:54

Lunedì 20 ottobre 2025, alle 20:45, lo Stade Marcel-Picot sarà il palcoscenico della sfida tra Nancy-Lorraine e Amiens, valida per la 10ª giornata di Ligue 2. Una partita dal grande fascino: il Nancy ritrova finalmente i suoi tifosi dopo diverse gare giocate a porte chiuse, mentre l’Amiens arriva in Lorena con l’obiettivo di interrompere una serie negativa preoccupante. Guarda ora Nancy-Amiens GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365.

Dove vedere Nancy-Amiens in diretta TV e streaming gratis — La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Bet365.

Come arrivano le due squadre alla gara — Il ritorno dei tifosi al Marcel-Picot rappresenta una spinta fondamentale per la squadra di Pablo Correa, nona in classifica con 12 punti (3 vittorie, 3 pareggi, 3 sconfitte). Nell’ultima gara, il pareggio 2-2 contro il Guingamp ha mostrato buone trame offensive ma anche qualche ingenuità difensiva. Nelle ultime cinque partite, il Nancy ha raccolto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte. In casa, i lorenesi segnano mediamente 1,1 gol a gara e subiscono 1,2.

Periodo complicato per la formazione di Omar Daf, che ha perso le ultime tre partite di campionato e si trova ora al 16º posto, vicina alla zona calda della classifica. La sconfitta per 1-0 contro il Boulogne e il pesante 6-2 contro il Dunkerque hanno evidenziato problemi difensivi e mancanza di continuità. Nelle ultime cinque partite, i biancorossi hanno ottenuto una sola vittoria, con una media di 1,0 gol segnati e 1,6 subiti.

Le probabili formazioni di Nancy-Amiens — Nel Nancy, mister Pablo Correa si affida al consueto 3-4-2-1, con Kenzo tra i pali. Davanti a lui agirà una linea difensiva composta da Julloux, Saint-Ruf e Experience, chiamati a garantire solidità e concentrazione per evitare le solite disattenzioni. Sulle corsie ci saranno Bamba e Carlier, con compiti di spinta ma anche di copertura, mentre in mezzo al campo spazio a Bouriaud e Maouassa, quest’ultimo vero jolly del Nancy. Sulla trequarti, la forza fisica di Bouabdelli e Fdaouch avranno il compito di supportare Outro, unica punta, incaricato di finalizzare le azioni e mettere in difficoltà la retroguardia avversaria.

L’Amiens di Omar Daf risponde con un classico 4-4-2. In porta ci sarà Paul Bernardoni, leader e punto di riferimento dell’intera squadra, spesso decisivo con i suoi interventi e capace di trasmettere sicurezza al reparto arretrato. La difesa sarà composta da Talbot, Bakayoko, Lo e Appiah, chiamati a contenere le avanzate del Nancy e a garantire equilibrio sulle fasce. A centrocampo agiranno Lutin, Lobry, Monconduit e Hamache, con il compito di gestire i ritmi e sostenere la fase offensiva. In avanti spazio alla coppia Nduquidi–Averlant, due attaccanti mobili che proveranno a sfruttare le eventuali disattenzioni della retroguardia lorenese.

Nancy (3-4-2-1): Kenzo, Julloux, Saint-Ruf, Experience, Bamba, Carlier, Bouriaud, Maouassa, Bouabdelli, Fdaouch, Ouotro. Allenatore: Correa.

Amiens: (4-4-2): Bernardoni, Talbot, Bakayoko, Lo, Appiah, Lutin, Lobry, Monconduit, Hamache, Nduquidi, Averlant. Allenatore: Daf.

Una partita che promette intensità ed emozioni.