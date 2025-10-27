Tutto pronto per Nancy-Bastia: scopri dove vedere la partita di Ligue 2 grazie a Bet365 per lo streaming gratis della diretta tv live

Carmine Panarella 27 ottobre 2025 (modifica il 27 ottobre 2025 | 15:52)

Torna la Ligue 2, tra le tante gare interessanti, che ci propone martedì 28 ottobre 2025 alle ore 20:30 la sfida tra Nancy e Bastia, un match in cui entrambe le squadre cercano punti preziosi per risalire la classifica.

Dove vedere Nancy-Bastia in diretta TV e in streaming LIVE — La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non soltanto a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche alle statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfette per analizzare ogni dettaglio dell'incontro.

Per accedere allo streaming è sufficiente:

Registrarsi o accedere al proprio conto Bet365

Avere un saldo attivo o aver effettuato una scommessa nelle ultime 24 ore

Cercare Nancy-Bastia nella sezione Live Streaming

È possibile registrarsi ora su Bet365, attivare il conto e guardare gratis Nancy-Bastia in diretta live. Il match, in programma martedì 28 ottobre alle ore 20:30, sarà visibile sulla piattaforma a cui è possibile registrarsi in pochi passaggi.

Il momento del Nancy e del Bastia — Sfida delicata per il Nancy, quattordicesimo con 12 punti, chiamato a trovare continuità per risalire la classifica e migliorare la sua posizione in un campionato equilibrato. Il Bastia, invece, è ultimo con solo 4 punti e affronta una trasferta difficile, cercando punti preziosi per uscire dalla zona bassa della classifica.

Le probabili formazioni di Nancy-Bastia — Unica punta per i padroni di casa che si schierano con un folto centrocampo a cinque: il Nancy si prepara ad una partita attendista, preoccupandosi prima di non subire e poi successivamente di colpire nel momento giusto. Gli ospiti si dispongono con il solito modulo compatto per sfruttare le incursioni rapide: il Bastia tenta così di sorprendere l'avversario e centrare il colpo esterno.

Nancy (4-5-1): Basillo, Julloux, Nahounou, Saint-Ruf, Mendy, Experience, Evans, Cazim Suljic, Bouriaud, Fdaouch, Ouotro. Allenatore: Pablo CorreaBastia (4-2-3-1): Placide, Guevara, Roncaglia, Guidi, Meynadier, Ducroq, Vincent, Ariss, Boutrah, Zaouai, Parravicini. Allenatore: Benoit Tavenot

Nancy-Bastia in diretta streaming gratis su Bet365.