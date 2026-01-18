Nancy-Guingamp: lo streaming live del match del 19 gennaio

Nancy-Guingamp è in programma lunedì 19 gennaio 2026 alle 20:45 per la 19ª giornata di Ligue 2. Il Nancy, 14° in classifica, punta a consolidare la salvezza

Lunedì 19 gennaio 2026, ore 20:45. La 19ª giornata di Ligue 2 si chiude con una sfida dal sapore particolare tra Nancy-Guingamp. Due squadre accomunate dal bisogno di punti, ma con traguardi molto diversi. I padroni di casa, tornati da poco in seconda divisione, lottano per consolidare la permanenza nella categoria. Gli ospiti, invece, inseguono la zona promozione e vogliono ridurre il gap dalle prime posizioni. Al Marcel-Picot si preannuncia una gara intensa, dove ogni dettaglio potrebbe fare la differenza.

Il momento delle due squadre — Il Nancy arriva all’appuntamento con rinnovata fiducia. Nelle ultime cinque partite di campionato sono arrivati due successi, due pareggi e una sola sconfitta, segnale di una squadra in crescita soprattutto sotto il profilo dell’organizzazione. I numeri raccontano di una fase positiva: media di 0,8 gol segnati e appena 0,6 subiti a partita, con una difesa che sta trovando maggiore solidità. Lo 0-0 ottenuto contro il Le Mans l’11 gennaio ha confermato i progressi sul piano difensivo, anche se il reparto offensivo continua a faticare nel trovare continuità realizzativa. In classifica il Nancy occupa la 14ª posizione, ma ha costruito un piccolo margine sulla zona retrocessione grazie a vittorie pesanti come quelle contro Clermont (1-0) e Amiens (1-2).

Situazione diversa per il Guingamp, attualmente ottavo in classifica e ancora pienamente in corsa per un piazzamento playoff. La recente vittoria per 3-0 contro il Boulogne ha ridato morale dopo due sconfitte consecutive contro Annecy e Rodez. Nelle ultime cinque gare il bilancio è di due vittorie e tre ko, con una media di 1,6 gol segnati e 1,2 subiti a partita. In stagione il rendimento complessivo parla di 7 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte, con una spiccata propensione offensiva ma anche qualche fragilità difensiva: 1,7 reti incassate a incontro. A preoccupare maggiormente è il rendimento esterno: una sola vittoria nelle ultime quattro trasferte di Ligue 2, dato che evidenzia qualche difficoltà lontano dal proprio stadio.

Le probabili formazioni di Nancy-Guingamp — Per la sfida del 19 gennaio, il Nancy dovrebbe confermare gran parte dell’undici visto nell’ultima uscita di campionato. Tra i pali spazio ancora a Basilio, mentre davanti a lui dovrebbe agire una difesa solida composta da Julloux, Nahounou, Saint-Ruf, Mendy ed Expérience, con l’obiettivo di mantenere compattezza e limitare le iniziative avversarie. In mezzo al campo Buscè sembra intenzionato a puntare ancora su Evans, Suljic, Bouriaud e Fdaouch, un quartetto chiamato a garantire equilibrio ma anche inserimenti offensivi. Davanti, come riferimento centrale, dovrebbe esserci ancora Outotro, pronto a battagliare contro i centrali del Guingamp.

Anche il Guingamp potrebbe riproporre la formazione che ha convinto nell’ultima vittoria. In porta fiducia a Ortolá, con Sissoko, Gomis, Nair e Ourega a comporre la linea difensiva. A centrocampo dovrebbero partire dal primo minuto Sagna, Louiserre, Sidibé e Ott, chiamati a garantire intensità e qualità nella costruzione del gioco. In attacco, confermata la coppia Demoncy-Mafouta, che ha mostrato grande intesa e pericolosità sotto porta.

Nancy: Basilio, Julloux, Nahounou, Saint-Ruf, Mendy, Expérience, Evans, Suljic, Bouriaud, Fdaouch, Outotro.

Guingamp: Ortolá, Sissoko, Gomis, Nair, Ourega, Sagna, Louiserre, Sidibé, Ott, Demoncy, Mafouta.