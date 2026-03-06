Nantes-Angers: il match di Ligue1 in diretta streaming

Nantes e Angers si affrontano in una sfida delicata per entrambe le squadre. Match in programma sabato 7 marzo 2026

Stefano Sorce 6 marzo - 23:27

Nel pomeriggio di sabato 7 marzo 2026 alle ore 17:00, lo stadio La Beaujoire ospita una sfida che pesa moltissimo nella parte bassa della classifica di Ligue 1. Nantes-Angers arrivano all’appuntamento attraversando entrambe un periodo complicato, ma con situazioni di classifica differenti: i padroni di casa sono pienamente coinvolti nella lotta salvezza, mentre gli ospiti cercano di ritrovare fiducia dopo una serie negativa.

Il momento delle due squadre — Il Nantes vive uno dei momenti più difficili della propria stagione. La squadra allenata da Ahmed Kantari è 17ª in classifica e arriva da sei sconfitte nelle ultime sette partite di campionato, l’ultima delle quali per 1-0 contro il Lille. I canarini faticano soprattutto in fase offensiva e devono reagire rapidamente per non perdere contatto con la zona salvezza.

L’Angers, attualmente 12° con 29 punti, sembra avere una posizione più tranquilla ma è reduce da tre sconfitte consecutive, senza riuscire a segnare nemmeno un gol. Il calendario difficile ha inciso sul rendimento della squadra di Alexandre Dujeux, che ora vuole ritrovare punti e fiducia per allontanare definitivamente i rischi di una rimonta delle squadre in lotta per non retrocedere.

Probabili formazioni di Nantes-Angers — Il Nantes dovrebbe schierarsi con il 3-5-2, puntando su compattezza difensiva e sulle ripartenze. Lopes tra i pali; difesa composta da Awaziem, Youssif e Cozza. A centrocampo Centonze e Machado agiranno sulle fasce con Kaba, Leroux e Lepenant in mezzo. In attacco la coppia formata da El-Arabi e Abline.

L’Angers dovrebbe rispondere con il 4-2-3-1, con Pona in porta; difesa formata da Arcus, Camara, Lefort ed Ekomié. In mediana van den Boomen e Belkebla, mentre sulla trequarti Belkhdim, Mouton e Sbaï supporteranno l’unica punta Koyalipou.

Nantes (3-5-2): Lopes; Awaziem, Youssif, Cozza; Centonze, Kaba, Leroux, Lepenant, Machado; El-Arabi, Abline.

Angers (4-2-3-1): Pona; Arcus, Camara, Lefort, Ekomié; van den Boomen, Belkebla; Belkhdim, Mouton, Sbaï; Koyalipou.

