Lo streaming gratis della gara di campionato Nantes-Lione: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet

Carmine Panarella 6 febbraio 2026 (modifica il 6 febbraio 2026 | 11:42)

Il Girone di Ligue 1 propone sabato 7 febbraio alle ore 21:05 la sfida tra Nantes e Lione, un confronto che mette di fronte due squadre con obiettivi molto diversi ma entrambe bisognose di punti. I padroni di casa occupano il sedicesimo posto con 14 punti e cercano risultati per allontanarsi dalla zona pericolosa della classifica, mentre gli ospiti sono quarti a quota 39 e puntano a consolidare la propria posizione nelle zone alte.

Il momento delle due squadre — Il Nantes, sedicesimo con 14 punti, sta vivendo una stagione complicata e ha bisogno di invertire il trend per evitare di restare invischiato nella lotta salvezza. La squadra cerca solidità e maggiore continuità, soprattutto nelle gare casalinghe, dove l’approccio mentale può fare la differenza.

Il Lione, quarto a 39 punti, arriva a questa sfida con ambizioni europee ben definite. Gli ospiti hanno mostrato una buona organizzazione complessiva e una gestione matura delle partite, caratteristiche che li rendono una delle formazioni più affidabili del campionato.

Le probabili formazioni di Nantes-Lione — Il Nantes dovrebbe schierarsi con il 4-3-3, puntando su un assetto equilibrato che permetta di coprire bene il campo e sfruttare le ripartenze sugli esterni. L’idea è quella di mantenere compattezza tra i reparti e cercare soluzioni offensive rapide per sorprendere una difesa avversaria strutturata.

Il Lione risponde con il 4-2-3-1, modulo che garantisce controllo del possesso e varietà nella fase offensiva. La squadra ospite cercherà di imporre il proprio ritmo, sfruttando la qualità tra le linee e una buona copertura preventiva per limitare le ripartenze del Nantes.

Nantes (4-3-3): Lopes, Amian, Awaziem, Tati, Leroux, Mwanga, Kwon, Tabibou, Abline, Mohamed, Guirassy. Allenatore: Luis Castro

Lione (4-2-3-1): Greif, Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Tagliafico, Morton, Tessman, Karabec, Tolisso, Fofana, Sulc. Allenatore: Jorge Maciel