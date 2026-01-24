Alla Beaujoire va in scena una sfida delicatissima tra due squadre in crisi di risultati. Il Nantes cerca una scossa per uscire dalla zona rossa e ritrovare solidità, mentre il Nizza vuole interrompere una striscia negativa che dura da otto giornate

Stefano Sorce 24 gennaio 2026 (modifica il 24 gennaio 2026 | 18:00)

La paura di scivolare più in basso unisce Nantes-Nizza in una domenica che profuma di scontro diretto. Alla Beaujoire va in scena una partita che vale molto più di tre punti: è una tappa chiave nella corsa salvezza della Ligue 1 2025-26, con entrambe le squadre invischiate nella parte calda della classifica.

Dove vedere Nantes-Nizza in diretta tv e streaming — Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire Nantes-Nizza in streaming live. Dopo aver creato l’account ed effettuato un primo deposito di almeno 10 euro, l’incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

Il momento delle due squadre — Il Nantes è terzultimo con 14 punti dopo 18 giornate e vive una stagione tormentata. Dieci sconfitte complessive e quattro nelle ultime cinque gare raccontano di una squadra fragile, incapace di dare continuità anche dopo segnali incoraggianti. La vittoria sul campo del Marsiglia aveva illuso, ma il successivo ko per 2-1 contro il Paris FC ha riportato a galla tutte le difficoltà dei Canarini. La squadra di Kantari segna poco (17 gol fatti) e concede tanto (30 subiti), con una media che fotografa bene i problemi strutturali, soprattutto in fase difensiva. La distanza dalla zona salvezza è di quattro punti e il tempo per rimediare inizia a stringere.

Il Nizza non se la passa meglio. Quindicesimi a quota 18 punti, i rossoneri arrivano a Nantes dopo un periodo nerissimo: otto partite consecutive senza vittorie in campionato e una pesante sconfitta per 5-1 a Tolosa che ha lasciato scorie evidenti. L’arrivo di Claude Puel in panchina non ha ancora prodotto la scossa sperata e la classifica resta pericolosa. I segnali di reazione, soprattutto sul piano dell’atteggiamento, non mancano, ma i numeri restano impietosi e la zona retrocessione è a sole quattro lunghezze.

Le probabili formazioni di Nantes-Nizza — Il Nantes dovrebbe disporsi con un 4-4-2 pragmatico. Lopes in porta, difesa guidata da Awaziem al centro con Amian, Tati e Cozza. In mezzo al campo esperienza e fisicità con Coquelin e I. Sissoko, supportati sugli esterni da Mwanga e Tabibou. Davanti, Abline e Cabella chiamati a dare peso e qualità all’attacco.

Il Nizza risponde con un 4-3-3 nonostante le assenze. Diouf tra i pali, linea difensiva con Clauss e Abdi sulle corsie. In mediana spazio a Ndombélé, affiancato da Vanhoutte e Sanson, mentre il tridente offensivo sarà affidato a Cho, Wahi e Jansson.

Nantes (4-4-2): Lopes; Amian, Awaziem, Tati, Cozza; Mwanga, Coquelin, I. Sissoko, Tabibou; Abline, Cabella.

Nizza (4-3-3): Diouf; Clauss, Peprah Oppong, Abdi; Ndombélé, Vanhoutte, Sanson; Cho, Wahi, Jansson.