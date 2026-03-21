Nantes-Strasburgo: probabili formazioni e streaming gratis della gara

Nantes all’esordio con il nuovo allenatore e con bisogno disperato di punti, Strasburgo più attrezzato ma in difficoltà nella continuità

Stefano Sorce 21 marzo - 17:11

A volte una partita vale più per quello che rappresenta che per i punti in palio. Nantes-Strasburgo è esattamente questo: una gara che segna un nuovo inizio da una parte e un momento decisivo dall’altra. Domenica 22 marzo 2026, alle ore 20:45, il Beaujoire sarà il teatro dell’esordio di Halilhodzic e della prova di maturità per uno Strasburgo che non può più accontentarsi.

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Momento delle due squadre — Il Nantes riparte da zero. Nuovo allenatore, nuovo approccio e una situazione di classifica complicatissima. Il penultimo posto e i pochi punti raccolti raccontano una stagione difficile, ma il cambio in panchina può portare una scossa immediata, soprattutto dal punto di vista mentale. Halilhodzic è chiaro: servirà impegno totale. In queste situazioni, spesso la prima partita è più nervosa che brillante, ma può essere quella giusta per riaccendere qualcosa.

Lo Strasburgo arriva invece con una base più solida, ma con un problema evidente: troppe occasioni sprecate. I tre pareggi consecutivi hanno rallentato la corsa europea e ora serve tornare a vincere. La squadra di O’Neil ha qualità, ma manca cattiveria negli ultimi metri, come confermato anche dall’ultima gara contro il Paris FC. In più, le assenze iniziano a pesare.

Probabili formazioni di Nantes-Strasburgo — Il Nantes dovrebbe presentarsi con un 5-3-2 più coperto, scelta logica per dare subito solidità al nuovo corso. Lopes in porta, difesa a cinque con Centonze, Awaziem, Yousuf, Cozza e Machado. In mezzo Lepenant, Kaba e Leroux avranno il compito di fare filtro, mentre davanti Abline e Ganago cercheranno di sfruttare le poche occasioni a disposizione.

Lo Strasburgo risponderà con un 4-2-3-1 più offensivo, puntando sulla qualità tra le linee. Penders tra i pali, difesa con Doué, Doukouré, Omobamidele e Chilwell.A centrocampo El Mourabet e Barco, mentre sulla trequarti Yassine, Enciso e Godo supporteranno Panichelli, riferimento avanzato.

Nantes (5-3-2): A. Lopes; Centonze, Awaziem, Yousuf, Cozza, Machado; Lepenant, Kaba, Leroux; Abline, Ganago.

Strasburgo (4-2-3-1): Penders; G. Doué, Doukouré, Omobamidele, Chilwell; El Mourabet, Barco; Yassine, Enciso, Godo; Panichelli.

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