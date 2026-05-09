Dove vedere Napoli Basket-Udinese in diretta TV e streaming gratis

Il Palabarbuto di Napoli ospiterà una sfida importante per la parte centrale della classifica di LBA: domenica 10 maggio alle 17:00 scendono in campo Napoli Basket e Udinese. Le due squadre arrivano all’appuntamento separate soltanto dalla differenza canestri, con entrambe ferme a quota 20 punti dopo un campionato vissuto tra alti e bassi.

Per Napoli sarà un’occasione preziosa per sfruttare il fattore campo e provare a chiudere nel migliore dei modi una stagione complicata ma ancora aperta a possibili soddisfazioni nel finale. Anche Udinese, però, ha bisogno di una reazione immediata dopo le ultime prestazioni poco convincenti. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI TRENTO-OLIMPIA MILANO SU BET365

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Il momento delle due squadre

Napoli Basket si presenta alla sfida con un rendimento discontinuo nelle ultime settimane. La formazione campana ha alternato vittorie importanti a sconfitte pesanti, mostrando però segnali incoraggianti soprattutto nelle gare casalinghe. I successi contro Trento e Treviso hanno ridato entusiasmo all’ambiente, ma la sconfitta esterna contro Reggiana nell’ultimo turno ha rallentato nuovamente la corsa dei partenopei. Davanti al proprio pubblico, Napoli cercherà maggiore continuità per migliorare il bilancio stagionale.

Anche Udinese attraversa un momento delicato. La squadra friulana ha conquistato una sola vittoria nelle ultime cinque uscite, contro Cantù, mentre nell’ultima giornata è arrivata una sconfitta contro Trento al termine di una prova opaca. Nonostante una migliore differenza punti che consente ai bianconeri di restare davanti in classifica, il rischio di perdere terreno è concreto. La sfida del Palabarbuto rappresenta quindi uno snodo importante per entrambe, chiamate a reagire e a dare un segnale positivo in questo finale di stagione.

I probabili quintetti di Napoli Basket-Udinese

Napoli basket: Mitrou-Long, Flagg, Tote, Bolton, Faggian

Udine: Ikangi, Bendzius, Spencer, Christian, Hickey

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