Napoli-Tortona Streaming Gratis e Diretta Tv: dove vedere LIVE la Serie A

Napoli-Tortona: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming della Serie A

Vincenzo Bellino Redattore 24 gennaio - 03:01

La 17ª giornata di Serie A LBA propone una sfida interessante al PalaBarbuto: Napoli-Tortona. Due squadre che vivono fasi diverse ma condividono la stessa esigenza: dare continuità al proprio percorso. Napoli cerca conferme davanti al proprio pubblico dopo un successo esterno che ha ridato fiducia, mentre Tortona arriva con l’obiettivo di ripartire subito dopo uno stop che non ha comunque ridimensionato il valore del roster.

Hai tre alternative per guardare in streaming gratis la sfida della Serie A di Basket:

Dove vedere la Serie A di Basket in Streaming e in Tv — NAPOLI TORTONA SERIE A DIRETTA TV STREAMING GRATIS LIVE - La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Sisal, GoldBet e Lottomatica: aprendo un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 10 euro, potrai accedere a tutti i match del palinsesto, oltre a dati e statistiche in tempo reale su squadre e giocatori. Con l’attivazione del conto, è possibile guardare la sfida tra Napoli e Tortona in Diretta Live comodamente da casa o dal proprio dispositivo mobile, ovunque ci si trovi.

Come accedere allo streaming

Registrati o accedi al tuo conto Sisal, Goldbet e Lottomatica

Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa

Cerca Napoli-Tortona sul palinsesto Sisal, GoldBet e Lottomatica

Qui Napoli — Napoli si presenta all’appuntamento con il morale in crescita grazie alla vittoria sul campo di Sassari, maturata in una partita dura e combattuta. La squadra di Giorgio Valli ha mostrato compattezza e capacità di adattarsi ai momenti della gara, qualità fondamentali soprattutto nelle sfide più fisiche. In casa, i campani provano spesso ad alzare l’intensità e a sfruttare l’energia del pubblico per imporre il proprio ritmo.

Qui Tortona — Tortona arriva a Napoli dopo la sconfitta interna contro Milano, un risultato che ha interrotto la risalita ma non ha cancellato le certezze costruite nelle settimane precedenti. La Bertram resta una squadra organizzata, con buone letture offensive e una gestione dei possessi generalmente solida. L’obiettivo è ritrovare subito continuità, evitando cali di concentrazione soprattutto nei momenti chiave della partita.