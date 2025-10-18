Nashville-Inter Miami: la MLS in Diretta TV e Live Gratis

Nashville-Inter Miami, in programma domenica 19 ottobre 2025 alle 00:00: streaming gratis su Bet365. Scopri come vederla

Vincenzo Bellino Redattore 18 ottobre - 01:13

Domenica 19 ottobre 2025, alle 00:00, il turno numero 34 della Major League Soccer propone la sfida tra Nashville e Inter Miami. Ai padroni di casa basta un punto per staccare il biglietto per i play-off, mentre gli ospiti, già qualificati, tenteranno di chiudere nel migliore dei modi la regular season, ma per il 2° posto dovranno battere a distanza Cincinnati, impegnato con Montreal. Guarda ora Nashville-Inter Miami. GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365.

Dove vedere Nashville-Inter Miami in diretta TV e streaming gratis — NASHVILLE INTER MIAMI BET365 STREAMING MLS - La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Bet365: aprendo un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 5 euro, potrai accedere a tutti i match del palinsesto, oltre a dati e statistiche in tempo reale su squadre e giocatori. Con l’attivazione del conto, è possibile guardare Nashville-Inter Miami in diretta live comodamente da casa o dal proprio dispositivo mobile, ovunque ci si trovi.

Come accedere allo streaming su Bet365:

Registrati o accedi al tuo conto Bet365;

Mantieni un saldo attivo o effettua una scommessa;

Cerca Nashville-Inter Miami nella sezione Live Streaming.

Qui Nashville — Nashville (6ª con 54 punti all'attivo) si conferma una delle squadre della MLS più solide in casa: 11 vittorie, 3 pareggi e solo 2 sconfitte al Geodis Park. L’allenatore B.J. Callaghan ha costruito un gruppo compatto, capace di difendere con ordine e colpire in transizione. Tuttavia, la mancanza di concretezza negli scontri diretti con le big pesa: Nashville non batte Miami da cinque partite. Negli ultimi cinque precedenti, 4 vittorie per Messi e compagni, di conseguenza 4 sconfitte, e 1 pareggio.

Qui Inter Miami — Diversa è la situazione dell'Inter Miami, 3ª a quota 62 punti, e in corsa per la seconda posizione in classifica. Il club della Florida è invece una macchina da gol: 76 reti segnate che valgono il miglior attacco della MLS. La squadra di Javier Mascherano ha travolto di recente l'Atlanta United con un roboante 4-0, mostrando una condizione fisica e mentale eccellente. Il problema resta la difesa, che concede troppo in trasferta: 53 gol subiti in 33 gare.

Nashville-Inter Miami, probabili formazioni — Il Nashville di B.J. Callaghan punterà su un 4-2-3-1, un sistema di gioco che garantisce un certo equilibrio tra difesa e transizione offensiva. Willis sarà il portiere, protetto da una linea difensiva composta da Najar, Palacios, Zimmerman e Lovitz. In mediana, la coppia Brugman–Tagseth garantirà filtro e costruzione, mentre sulla trequarti agiranno Shaffelburg, Mukhtar e Muyl. In avanti, Surridge fungerà da terminale offensivo.

Stesso sistema di gioco anche per l'Inter Miami di Mascherano. A protezione della porta difesa da Ustari, il quartetto difensivo sarà composto da Falcón e Luján al centro, mentre Weigandt e Jordi Alba agiranno sulle corsie basse laterali. Busquets e De Paul davanti alla retroguardia, mentre sulla trequarti toccherà a Leo Messi; la Pulce sarà affiancata da Allende e Segovia, insieme a loro agirà alle spalle dell'unica punta Luis Suarez.

NASHVILLE (4-2-3-1): Willis; Najar, Palacios, Zimmerman, Lovitz; Brugman, Tagseth; Shaffelburg, Mukhtar, Muyl; Surridge. Allenatore: B.J. Callaghan

INTER MIAMI (4-2-3-1): Ustari; Weigandt, Falcón, Luján, Jordi Alba; Busquets, De Paul; Allende, Messi, Segovia; Suárez. Allenatore: Javier Mascherano

