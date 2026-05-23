Dove vedere Nashville-New York in diretta tv e streaming gratis

Nella notte tra sabato 23 e domenica 24 maggio, alle ore 02:30 italiane, il Geodis Park sarà il teatro della sfida di MLS tra Nashville e New York City. Due squadre che vivono momenti molto differenti della stagione: i padroni di casa stanno attraversando un periodo estremamente positivo, mentre gli ospiti cercano continuità dopo risultati altalenanti nelle ultime settimane. Per scoprire come non perdere nemmeno un minuto di questa sfida, continua a leggere l'articolo.

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Il momento delle due squadre

Il Nashville si presenta alla partita dopo una serie di risultati molto convincenti. La formazione guidata da BJ Callaghan ha trovato continuità sia nei risultati che nelle prestazioni, mostrando grande solidità e una fase offensiva particolarmente efficace. Nell’ultimo turno è arrivata una spettacolare vittoria contro il Los Angeles FC, trascinata da uno straordinario Hany Mukhtar, protagonista assoluto con una tripletta. Proprio il talento tedesco rappresenta il punto di riferimento della squadra insieme a Sam Surridge e Cristian Espinoza, giocatori capaci di creare costantemente pericoli negli ultimi metri.

Il New York City, invece, continua ad alternare buone prestazioni a risultati meno convincenti. Nell’ultima uscita è arrivato un pareggio nel derby contro i New York Red Bulls, una gara combattuta nella quale la squadra di Pascal Jansen ha comunque mostrato una discreta qualità nel palleggio e nella gestione del possesso. Anche i precedenti recenti raccontano di sfide spesso equilibrate tra queste due squadre. L’ultimo confronto diretto è stato vinto proprio dal New York City FC, ma questa volta il momento psicologico sembra sorridere maggiormente a Nashville.

Le probabili formazioni di Nashville-New York

Nashville dovrebbe confermare il suo tridente offensivo, con Mukhtar libero di svariare alle spalle delle punte e con Espinoza chiamato a garantire qualità e accelerazioni sulle fasce. Il New York City risponde con un assetto offensivo simile, puntando sulla fantasia di Fernandez e sulla qualità tecnica di Hannes Wolf per cercare di colpire in ripartenza.

Nashville SC (4-3-3): Schwake; Baker-Whiting, Woledzi, Palacios, Lovitz; Corcoran, Acosta, Mukhtar; Espinoza, Qasem, Madrigal. Allenatore: Callaghan.

New York City FC (4-3-3): Freese; Gray, Thiago Martins, Raul Gustavo, Cavallo; Parks, Carrizo, Trewin; Ojeda, Fernandez Mercau, Wolf. Allenatore: Jansen.

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