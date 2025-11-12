NBA, Boston Celtics-Grizzlies: lo streaming gratis del match

Nella notte tra mercoledì e giovedì, il parquet del TD Garden si prepara ad accogliere una sfida che promette scintille: Boston Celtics contro Memphis Grizzlies, in programma giovedì 13 novembre alle ore 01:30 italiane. Guarda ora Boston Celtics-Grizzlies GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365.
Il momento delle due squadre—
I Boston Celtics stanno vivendo una fase di transizione, cercando di ritrovare la loro piena identità dopo un inizio di stagione più altalenante del previsto. Il bilancio di cinque vittorie e sei sconfitte non rispecchia le ambizioni di una squadra costruita per stare ai vertici della Eastern Conference, ma testimonia il percorso di adattamento che il gruppo sta attraversando. Le prestazioni non sono sempre state lineari: la squadra alterna partite di grande intensità a cali di concentrazione che costano caro nei finali punto a punto. Nonostante ciò, Boston resta una formazione ricca di talento e profondità. Jaylen Brown si conferma il punto di riferimento tecnico ed emotivo, capace di prendere in mano la squadra nei momenti più complessi, mentre dalla panchina stanno arrivando contributi importanti da parte di giovani in crescita come Jordan Walsh, sempre più inserito nelle rotazioni.
I Memphis Grizzlies arrivano a Boston con il desiderio di riscatto. Il loro avvio di stagione è stato complicato: quattro vittorie e sette sconfitte raccontano di una squadra che sta faticando più del previsto a trovare equilibrio, complice anche la lunga lista di infortuni che ha condizionato le rotazioni e il rendimento complessivo. La mancanza di continuità ha reso difficile costruire automatismi e fiducia, ma la base resta solida, con giocatori di talento e un’identità chiara da ritrovare. Brandon Clarke, ancora fermo per problemi fisici, rappresenta una delle assenze più pesanti nel reparto lunghi, costringendo il coaching staff a soluzioni più leggere e dinamiche. In questo contesto, la squadra ha puntato su intensità e ritmo per compensare la mancanza di centimetri.
I probabili quintetti base di Celtics-Grizzlies—
Celtics: Minott, Brown, Queta, Pritchard, White. Coach: Mazzulla.
Grizzlies: Pope, Morant, Landale, Jackson, Wells. Coach: Lisalo.
