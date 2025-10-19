NBA, Boston-Philadelphia: dove vedere la partita in streaming gratis e diretta tv

Riparte lo spettacolo: ritorna il fascino unico della Nba . Giovedì 23 ottobre, tra gli altri, scenderanno in campo i Boston Celtics contro i Philadelphia 76ers al TD Garden alle 01:30 italiana. Dopo una stagione che ha visto trionfare gli Oklahoma City Thunder, le due franchigie contano di iniziare al meglio la loro stagione e raccogliere vittorie fin da subito. Scopri dove vedere Camerun–Angola in diretta streaming gratis su Bet365.

Tante differenze rispetto alla scorsa stagione: Boston non avrà a disposizione Jayson Tatum alle prese con la rottura del tendine d'Achille che lo terrà fuori dal parquet per un po', e in difesa non ci sarà più Jrue Holiday passato in estate a Portland. Potrà contare, però, ancora una volta sul suo uomo copertina: Jaylen Brown. La notizia migliore per i 76ers, invece, vede come protagonista Joel Embiid , che ritornerà in campo otto mesi dopo l'ultima volta.

Dove vedere Boston-Philadelphia in diretta TV e in streaming live

Il match tra Boston e Philadelphia sarà disponibile in diretta streaming su Bet365, piattaforma che trasmette live i principali eventi sportivi internazionali. Per seguire la gara, è sufficiente accedere o creare un account gratuito su Bet365: con un deposito minimo di 5 euro, sarà possibile guardare Boston-Philadelphia in diretta streaming e accedere al palinsesto completo con tutti i migliori eventi della settimana. Segui Camerun–Angola in streaming live su Bet365 e vivi tutte le emozioni delle qualificazioni africane ai Mondiali 2026.