Non perdere Bucks-Mavs: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 31 marzo 2026 (modifica il 31 marzo 2026 | 02:02)

Due nobili decadute di questa stagione si affronteranno mercoledì, primo aprile, alle 02:00 italiane. Il match si terrà nel Wisconsin e scenderanno in campo i Milwaukee Bucks e i Dallas Mavericks, due franchigie che tanto hanno dato alla lega negli ultimi anni ma che quest'anno, anche a causa della sfortuna, non sono riuscite a raggiungere i proprio obiettivi. Per non perderti nemmeno un minuto del match Milwaukee Bucks-Dallas Mavericks sarà sufficiente registrarsi su BET365

Dove vedere Milwaukee Bucks-Dallas Mavericks in diretta TV e streaming gratis — Milwaukee Bucks-Dallas Mavericks sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

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Il momento delle due squadre — Con ben quattro sconfitte incassate di fila, i Milwaukee Bucks si presentano con le ossa rotte al match casalingo. La sfida di due giorni fa contro i Los Angeles Clippers è terminata 113-127, stessi punti incassati nella sfida contro i San Antonio Spurs sabato 28 marzo e addirittura meno dei punti incassati sotto i colpi dei Portland Trail Blazers (130). Questi risultati evidenziato come la franchigia del Wisconsin stia trovando grandi difficoltà specialmente nella propria metà campo.

Non meglio i Mavericks, ma almeno sono riusciti a guadagnare una vittoria negli ultimi match proprio ai danni della franchigia dell'Oregon sopracitata. La sfida contro i Blazers è terminata 93-100, piccola soddisfazione in una sfilza di vittorie rimediate sotto i colpi di Nuggets, Golden State Warriors e Los Angeles Clippers. La franchigia texana, comunque, pensa già alla prossima stagione in cui saranno necessario diversi cambiamenti nel proprio roster.

I probabili quintetti di Milwaukee Bucks-Dallas Mavericks — MilwaukeeBucks: P. Nance, O. Dieng, J. Sims, A.J Green, R. Rollins

Dallas Mavericks: K. Middleton, P.J. Washington, D. Powell, M. Christie, C. Flagg.