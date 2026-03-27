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NBA, Cavaliers-Heat: diretta tv e streaming live del match

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Non perdere Cleveland Cavaliers-Miami Heat: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live 

Dopo la vittoria di questa notte dei Miami Heat, i Cleveland Cavaliers sabato 28 marzo proveranno a strappare una vittoria dal sapore della rivincita. Il back to back si terrà alle 00:30 italiana e rappresenta uno dei match più elettrizzanti del prossimo turno di NBA. Scopri come seguire la partita di Eastern Conference gratuitamente in diretta tv e streaming live.

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Dove vedere Cleveland Cavaliers-Miami Heat in diretta TV e streaming gratis

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Cleveland Cavaliers-Miami Heat sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

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    • Il momento delle due squadre

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    Il match della scorsa notte è stato vinto dai Miami Heat per il notte risultato di 103-120. Non è bastata la solidissima prestazione di Donovan Mitchell, che ha segnato 28 punti impreziositi dai 18 di James Harden; la franchigia della Florida ha retto meglio gli urti offensivi, neutralizzando le avanzate e dimostrandosi solida in difesa. Gli Heat, infatti, se pur hanno difeso bene, hanno distribuito in maniera più qua: si registrano infatti i 18 di Herro, 17 di Adebayo, 19 di Powell... Ben otto giocatori sono andati in doppia cifra nella sfida. Segnale questo di un gioco dinamico e rodato che sta premiando. Gli Heat sono ad un passo dal raggiungere automaticamente la certezza di una posizione quantomeno ai play-in. I Cavs, invece, dall'alto del quarto posto, l'hanno già ottenuta.

    I probabili quintetti di Cleveland Cavaliers-Miami Heat

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    Cleveland Cavaliers: S. Merrill, J. Tyson, J. Allen, D. Mitchell, J. Harden 

    Miami Heat: N. Powell, A. Wiggins, B. Adebayo, T. Herro, D. Mitchell.

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