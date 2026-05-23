I New York Knicks hanno messo la quarta nelle finali di Eastern Conference. Alla Mecca del basket la franchigia newyorkese ha vinto due partite su due e adesso prepara le valige per affrontarne altrettante in quel di Cleveland, con un risultato saldamente nelle proprie mani. Gara-3 si terrà domani, 24 maggio, alle 02:00 di notte. Per scoprire come seguire la partita, continua a leggere l'articolo.

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Il momento delle due squadre

I New York Knicks hanno vinto sia Gara-1 che Gara-2 e sono i grandi favoriti per raggiungere le Finals di NBA. Sulla carta restano quantomeno altre due partite, da giocare in casa dei Cleveland Cavaliers tra l'altro. Dunque, abbassare la guardia sarebbe pericoloso per la franchigia newyorkese. Gara-2 ha evidenziato però tutti i limiti dei Cavs, che non sono riusciti fisicamente a contenere la forza di New York. Josh Hart è stato incontenibile con 26 punti a referto e 5-11 da tre, ma anche Karl Anthony Towns ha messo a ferro e fuoco la difesa con 18 punti e 3 triple realizzate su 5 tentativi. A poco è servita la grande prestazione di Mitchell e i 18 punti di Harden. Adesso per i Cavs diventa dura e non possono più perdere se vogliono restare aggrappati al sogno chiamato Finals.

I probabili quintetti di Cavaliers-Knicks

Cleveland Cavaliers: Max Strus, Evan Mobley, Jarrett Allen, Donovan Mitchell, James Harden.

New York Knicks: Mikal Bridges, Josh Hart, Karl-Anthony Towns, Miles McBride, Jalen Brunson.

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