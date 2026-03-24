derbyderbyderby streaming NBA, Cavaliers-Magic: diretta tv e streaming live del match

Lo streaming live

NBA, Cavaliers-Magic: diretta tv e streaming live del match

NBA, Cavaliers-Magic: diretta tv e streaming live del match - immagine 1
Non perdere Cleveland Cavaliers-Orlando Magic: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live 
Lorenzo Maria Napolitano
Lorenzo Maria Napolitano

Mercoledì 25 marzo si sfidano Cleveland Cavaliers e Orlando Magic, due delle squadre con il gioco più spumeggiante e dinamico della Eastern Conference. L'orario della palla a due è alle 01:00 italiana. Scopri come guardare gratuitamente la sfida in diretta tv e streaming live.

Hai tre possibilità per vedere Cavaliers-Magic in streaming gratis

Guarda ora Cleveland Cavaliers-Orlando Magic  GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU SISAL

Vuoi vedere Cleveland Cavaliers-Orlando Magic  in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui

Per non perderti nemmeno un minuto del match Cleveland Cavaliers-Orlando Magic sarà sufficiente registrarsi su LOTTOMATICA

Dove vedere Cleveland Cavaliers-Orlando Magic in diretta TV e streaming gratis

—  

Cleveland Cavaliers-Orlando Magic sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

streaming live
Streaming Live Gratis

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

Partite in streaming live
Partite in streaming live

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

Live Streaming
Live Streaming

Come accedere allo streaming:

  • Registrati o accedi al tuo conto Sisal, Goldbet o Lottomatica

  • Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa

  • Cerca Cleveland Cavaliers-Orlando Magic sui palinsesti Sisal, Goldbet e Lottomatica

    • Il momento delle due squadre

    —  

    I Cleveland Cavaliers si presentano al quarto posto nella Eastern Conference ed hanno guadagnato l'accesso assicurato quantomeno ai play-in, ma è chiaro che le ambizioni ed i risultati raggiunti dai Cavs spinga per ben altro tipo di risultati. D'altronde gli ultimi match sorridono: sono infatti arrivate tre vittorie di fila, sette nelle ultime dieci, che rende i Cleveland Cavaliers i grandi favoriti della sfida della notte.

    Gli Orlando Magic rispondo con un trend di risultato poco entusiasmante e la competitività nella Eastern Conference porta la franchigia della Florida a non avere ancora accesso garantito alla post-season. Nelle ultime dieci partite hanno comunque agguanto sei vittorie, che li porta oggi ad essere all'ottavo posto e con ottime chance di strappare al termine delle 82 partite il pass per i playoff.

    I probabili quintetti di Cleveland Cavaliers-Orlando Magic 

    —  

    Cleveland Cavaliers: S. Merrill, J. Tyson, J. Allen, D. Mitchell, J. Harden 

    Orlando Magic: T. Da Silva, P. Banchero, G. Bitadze, J. Suggs, D. Bane. 

    Guarda ora la partita GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU SISAL

    Vuoi vedere il match in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui

    Per non perderti nemmeno un minuto della sfida sarà sufficiente registrarsi su LOTTOMATICA

    Leggi anche
    Deportivo Pereira-Cucuta: diretta live e streaming gratuito
    Championship, Raith-Partick: lo streaming gratuito del match

    © RIPRODUZIONE RISERVATA