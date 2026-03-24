Non perdere Cleveland Cavaliers-Orlando Magic: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 24 marzo 2026 (modifica il 24 marzo 2026 | 01:02)

Mercoledì 25 marzo si sfidano Cleveland Cavaliers e Orlando Magic, due delle squadre con il gioco più spumeggiante e dinamico della Eastern Conference. L'orario della palla a due è alle 01:00 italiana. Scopri come guardare gratuitamente la sfida in diretta tv e streaming live.

Hai tre possibilità per vedere Cavaliers-Magic in streaming gratis

Dove vedere Cleveland Cavaliers-Orlando Magic in diretta TV e streaming gratis — Cleveland Cavaliers-Orlando Magic sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

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Il momento delle due squadre — I Cleveland Cavaliers si presentano al quarto posto nella Eastern Conference ed hanno guadagnato l'accesso assicurato quantomeno ai play-in, ma è chiaro che le ambizioni ed i risultati raggiunti dai Cavs spinga per ben altro tipo di risultati. D'altronde gli ultimi match sorridono: sono infatti arrivate tre vittorie di fila, sette nelle ultime dieci, che rende i Cleveland Cavaliers i grandi favoriti della sfida della notte.

Gli Orlando Magic rispondo con un trend di risultato poco entusiasmante e la competitività nella Eastern Conference porta la franchigia della Florida a non avere ancora accesso garantito alla post-season. Nelle ultime dieci partite hanno comunque agguanto sei vittorie, che li porta oggi ad essere all'ottavo posto e con ottime chance di strappare al termine delle 82 partite il pass per i playoff.

I probabili quintetti di Cleveland Cavaliers-Orlando Magic — Cleveland Cavaliers: S. Merrill, J. Tyson, J. Allen, D. Mitchell, J. Harden

Orlando Magic: T. Da Silva, P. Banchero, G. Bitadze, J. Suggs, D. Bane.